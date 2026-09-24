ÖZYES tercihleri bugün başlıyor: Yerleştirmede puan, sıralama ve program koşulları esas alınacak
2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre tercih süreci 24 Eylül saat 15.00’te başlayacak. Adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapacak. Tercihler 30 Eylül saat 23.59’a kadar değiştirilebilecek. Yerleştirmede puan, tercih sırası ve program koşulları esas alınacak.
2026 ÖZYES sonuçlarıyla spor bilimleri programlarına yerleşmek isteyen adaylar için tercih ekranı 24 Eylül saat 15.00'te açılacak. İşlemler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak ve 30 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Kılavuzda yerleştirme puanı, tercih sırası, kontenjan koşulları, öğretmenlik programlarında 800 bin başarı sırası şartı ve kayıt sürecine ilişkin kurallar yer alıyor.
ÖZYES TERCİHLERİ BUGÜN BAŞLIYOR
2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına tercih dönemi 24 Eylül'de başlıyor. Adaylar saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak tercihlerini bildirebilecek. Tercih süresi 30 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. İşlemler bireysel olarak elektronik ortamda tamamlanacak.
TERCİH BİLDİRİMİ AİS ÜZERİNDEN YAPILACAK
Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapacak. Adaylar 30 Eylül saat 23.59'a kadar sisteme yeniden girerek tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Tercihlerin sisteme kaydedilmesinin ardından işlemin tamamlandığına ilişkin bilginin ekranda kontrol edilmesi gerekiyor.
ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu ön bilgi niteliği taşıyor. Kurumun kılavuz sayfasında ayrıca 2025-ÖZYES yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük puan ve başarı sırası verileri de adayların erişimine sunuluyor.