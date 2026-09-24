Bu nedenle adayın yalnızca puanına değil, programların kontenjan türleri ile özel koşullarına da bakması gerekiyor. Kılavuzdaki program tablolarında genel, milli sporcu ve engelli aday kontenjanları kadın ve erkek adaylar için ayrı sütunlarda gösteriliyor.

Merkezi yerleştirmede adayların yerleştirme puanı, tercih sırası, programların kontenjanları ve özel koşulları birlikte değerlendirilecek. Adaylar yerleştirme puanına göre yüksek puandan düşük puana doğru sıralanacak. Yerleştirme en yüksek puanlı adaydan başlanarak tercih sırası dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarını tercih edecek adayların Y-TYT’de en düşük 800 bininci başarı sırasında bulunması gerekiyor.

ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINDA 800 BİN BAŞARI SIRASI ŞARTI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarını tercih edecek adaylar için ayrı bir başarı sırası koşulu bulunuyor. Kılavuza göre adayın Y-TYT'de 800.000'inci başarı sırasında veya daha üstte bulunması gerekiyor. Değerlendirmede ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınıyor.

Bu koşulu sağlamayan adaylar öğretmenlik programlarını tercih edemiyor. Kılavuzda, koşulu sağlamadığı halde programı tercih eden adayın ilgili tercihinin yerleştirme işlemine alınmayacağı da belirtiliyor.

KAYIT TARİHLERİ YERLEŞTİRME SONUÇLARIYLA DUYURULACAK

Bir programa yerleşen adayların üniversite kayıt tarihleri, ÖZYES yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte duyurulacak. Kayıt hakkı kazanan adayların belirtilen süre içinde ilgili üniversiteye başvurması gerekiyor. Kayıt süresi içinde başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt hakkını kaybedecek.