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ÖZYES tercihleri bugün başlıyor: Yerleştirmede puan, sıralama ve program koşulları esas alınacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ÖZYES tercihleri bugün başlıyor: Yerleştirmede puan, sıralama ve program koşulları esas alınacak

2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre tercih süreci 24 Eylül saat 15.00’te başlayacak. Adaylar işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapacak. Tercihler 30 Eylül saat 23.59’a kadar değiştirilebilecek. Yerleştirmede puan, tercih sırası ve program koşulları esas alınacak.

2026 ÖZYES sonuçlarıyla spor bilimleri programlarına yerleşmek isteyen adaylar için tercih ekranı 24 Eylül saat 15.00'te açılacak. İşlemler yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak ve 30 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Kılavuzda yerleştirme puanı, tercih sırası, kontenjan koşulları, öğretmenlik programlarında 800 bin başarı sırası şartı ve kayıt sürecine ilişkin kurallar yer alıyor.

2026 ÖZYES tercihleri, 24 Eylül saat 15.00’te başlayıp 30 Eylül saat 23.59’da sona erecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve ÖSYM)2026 ÖZYES tercihleri, 24 Eylül saat 15.00’te başlayıp 30 Eylül saat 23.59’da sona erecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve ÖSYM)

ÖZYES TERCİHLERİ BUGÜN BAŞLIYOR

2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına tercih dönemi 24 Eylül'de başlıyor. Adaylar saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak tercihlerini bildirebilecek. Tercih süresi 30 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. İşlemler bireysel olarak elektronik ortamda tamamlanacak.

Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapacak.Adaylar tercihlerini T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden bireysel olarak yapacak.

TERCİH BİLDİRİMİ AİS ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapacak. Adaylar 30 Eylül saat 23.59'a kadar sisteme yeniden girerek tercihlerinde değişiklik yapabilecek. Tercihlerin sisteme kaydedilmesinin ardından işlemin tamamlandığına ilişkin bilginin ekranda kontrol edilmesi gerekiyor.

ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzu ön bilgi niteliği taşıyor. Kurumun kılavuz sayfasında ayrıca 2025-ÖZYES yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük puan ve başarı sırası verileri de adayların erişimine sunuluyor.

ÖZYES TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Yerleştirmede adayların yerleştirme puanı, tercih sırası, program kontenjanları ve özel koşullar birlikte dikkate alınacak.Yerleştirmede adayların yerleştirme puanı, tercih sırası, program kontenjanları ve özel koşullar birlikte dikkate alınacak.

YERLEŞTİRMEDE PUAN VE TERCİH SIRASI ESAS ALINACAK

Merkezi yerleştirmede adayların yerleştirme puanı, tercih sırası, programların kontenjanları ve özel koşulları birlikte değerlendirilecek. Adaylar yerleştirme puanına göre yüksek puandan düşük puana doğru sıralanacak. Yerleştirme en yüksek puanlı adaydan başlanarak tercih sırası dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Bu nedenle adayın yalnızca puanına değil, programların kontenjan türleri ile özel koşullarına da bakması gerekiyor. Kılavuzdaki program tablolarında genel, milli sporcu ve engelli aday kontenjanları kadın ve erkek adaylar için ayrı sütunlarda gösteriliyor.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarını tercih edecek adayların Y-TYT’de en düşük 800 bininci başarı sırasında bulunması gerekiyor.Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarını tercih edecek adayların Y-TYT’de en düşük 800 bininci başarı sırasında bulunması gerekiyor.

ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARINDA 800 BİN BAŞARI SIRASI ŞARTI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programlarını tercih edecek adaylar için ayrı bir başarı sırası koşulu bulunuyor. Kılavuza göre adayın Y-TYT'de 800.000'inci başarı sırasında veya daha üstte bulunması gerekiyor. Değerlendirmede ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınıyor.

Bu koşulu sağlamayan adaylar öğretmenlik programlarını tercih edemiyor. Kılavuzda, koşulu sağlamadığı halde programı tercih eden adayın ilgili tercihinin yerleştirme işlemine alınmayacağı da belirtiliyor.

KAYIT TARİHLERİ YERLEŞTİRME SONUÇLARIYLA DUYURULACAK

Bir programa yerleşen adayların üniversite kayıt tarihleri, ÖZYES yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte duyurulacak. Kayıt hakkı kazanan adayların belirtilen süre içinde ilgili üniversiteye başvurması gerekiyor. Kayıt süresi içinde başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt hakkını kaybedecek.

Tercih süresi içinde değişiklik ve iptal yapılabilecek, boş kalan kontenjanlar için ise daha sonra ek yerleştirme uygulanacak.Tercih süresi içinde değişiklik ve iptal yapılabilecek, boş kalan kontenjanlar için ise daha sonra ek yerleştirme uygulanacak.

BOŞ KONTENJANLARA EK YERLEŞTİRME YAPILACAK

Merkezi yerleştirme sonunda dolmayan ya da yerleşen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirmenin takvimi ve ayrıntıları sonraki ÖSYM duyurularıyla paylaşılacak.

2026 ÖZYES TERCİHLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
2026 ÖZYES tercihleri ne zaman başlıyor?
2026 ÖZYES tercihleri 24 Eylül 2026 saat 15.00'te başlıyor. Süre 30 Eylül saat 23.59'da sona eriyor.
ÖZYES tercihleri nereden yapılır?
Tercihler ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılıyor. Posta, faks veya e-posta yoluyla tercih kabul edilmiyor.
ÖZYES tercihleri sonradan değiştirilebilir mi?
Evet. Adaylar tercih süresi tamamlanmadan tercihlerini değiştirebilir, kısmen veya tamamen silebilir ve yeniden tercih yapabilir.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği için başarı sırası kaç?
Öğretmenlik programlarında Y-TYT başarı sırasının 800.000 veya daha iyi olması gerekiyor. Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınıyor.
2025 ÖZYES taban puanları 2026 tercihlerinde kullanılabilir mi?
2025'te oluşan en küçük puanlar ve başarı sıraları tercih oluştururken yol gösterici olabilir ancak 2026 için kesin yerleşme sınırı değildir. Kontenjanlar ve aday dağılımı gibi unsurlar yeni sıralamaları değiştirebilir.
ÖZYES ek yerleştirme yapılacak mı?
Evet. Merkezi yerleştirmede dolmayan veya kayıt yapılmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacak.

#ÖZYES #Spor Bilimleri
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