13 Mayıs 2022, Cuma
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ÖSYM'nin hafta sonu düzenleyeceği ilk e-YÖKDİL'e yaklaşık 5 bin aday girecek

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 13.05.2022
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ÖSYM’nin hafta sonu düzenleyeceği ilk e-YÖKDİL’e yaklaşık 5 bin aday girecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, lisansüstü eğitim ve akademik yükseltmelerde geçerli olan ve 14 Mayıs'ta ilk kez elektronik ortamda da gerçekleştirilecek Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (e-YÖKDİL) 4 bin 818 adayın katılacağını bildirdi.

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