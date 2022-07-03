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ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022
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ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından 18-19 tarihleri arasında gerçekleştirilen üniversite sınavının sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Öğrenciler YKS sonuçlarına odaklanırken tercih döneminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Haziran ayında gerçekleştirilen YKS'nin sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken adaylar şimdiden puanlarını hesapladı ve üniversiteleri incelemeye başladı. Peki, ÖSYM YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç tarihi belli mi, açıklandı mı?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

2022 YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

2022 YKS sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçları açıklandıktan sonra, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sitesinden öğrenebilecek.

YKS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAR?

YKS tercih dönemi 20 Temmuz'da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak.

YKS BARAJI KAÇ?

Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı.

Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale gelecek. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

2022 YKS'den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Ayrıca özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecek.

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