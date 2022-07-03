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AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme telafi sınavı saat kaçta başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2022
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AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme telafi sınavı saat kaçta başlayacak?

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AUZEF bütünleme sınavı tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme telafi sınavı saat kaçta başlayacak?

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme telafi sınavı saat kaçta başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AUZEF akademik takvim araştırmaları bu yönde arttı. 4 - 5 Haziran 2022 tarihlerinde yapılan final sınavlarından yeterli puanı alamayan öğrenciler bütünleme sınavına girebilecek. Peki, AUZEF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF bütünleme telafi sınavı saat kaçta başlayacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

Üniversitenin sınav takvimine göre AUZEF bütünleme sınavları 02 - 03 Temmuz 2022'da yapılacak. Mezuniyet üç ders sınavları ise 24 Temmuz 2022'de gerçekleşecek.

AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

4-5 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi final sınavı sonuçları 9 Haziran Perşembe günü açıklandı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin beklediği haber geldi ve AUZEF sınav sonuçları açıklandı. 2022 AUZEF final sınav sonuçları 'http://esinav.istanbul.edu.tr' sitesi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile görüntülenebilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Bütünleme sınavları koşulları yerine getirmesine rağmen bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu alan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılır.

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