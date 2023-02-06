ÖSYM son dakika açıkladı! Sınav başvuru tarihleri değişti! TUS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?

"TUS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. Peki, TUS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?