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ÖSYM son dakika açıkladı! Sınav başvuru tarihleri değişti! TUS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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ÖSYM son dakika açıkladı! Sınav başvuru tarihleri değişti! TUS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. Başvuru tarihleri değişen sınav takvimi için araştırmalar sıklaştı. Peki, TUS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?

"TUS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. Peki, TUS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.

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