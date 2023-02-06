ÖSYM son dakika açıkladı! Sınav başvuru tarihleri değişti! TUS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. Başvuru tarihleri değişen sınav takvimi için araştırmalar sıklaştı. Peki, TUS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?
"TUS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler ve artçı sarsıntılar nedeniyle bazı sınavların başvuru tarihlerini değiştirdiğini duyurdu. Peki, TUS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 19 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 26 Mart'ta yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2023-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) için 9 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.
12 Mart'taki Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/1) için de 10 Mart'a kadar başvuru alınacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 81 ilde okullar tatil mi? Türkiye'de okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? İstanbul, Ankara, İzmir 13 Şubat Pazartesi...
- AFAD IBAN DEPREM | AFAD SMS nasıl atılır? Mesaj ile yardım nasıl yapılır? Deprem yardım SMS numarası nedir?
- ÖSYM son dakika açıkladı! Sınav başvuru tarihleri değişti! TUS ve YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor?
- Tekrar, yeniden deprem bekleniyor mu? Deprem beklenen iller hangileri? AFAD son dakika duyurdu!
- İlksel deprem ne demek? İlksel nedir, anlamı ne? Suni deprem nasıl yapılır?
- Gaziantep DEPREM SON DAKİKA | Ölü ve yaralı var mı? Gaziantep Kalesi yıkıldı mı? 7.7'lik deprem sonrası Gaziantep Kalesi'ne ne oldu? Son durum ne?
- Kar tatili olan iller listesi! 7 Şubat kar tatili olan iller hangileri? Salı günü hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...
- Pazarcık'tan hangi fay hattı geçiyor? Deprem bölgesi Pazarcık nerede? Pazarcık Kahramanmaraş arası kaç km?
- Malatya Havalimanı kapandı mı, uçak seferleri iptal mi? DHMİ Malatya Erhaç Havalimanı yıkıldı mı, ne oldu? MALATYA DEPREM SON DURUM!
- 8.5 büyüklüğünde deprem olacak iddiasına yalanlama! Sosyal medyada akşam saatlerinde deprem olacak iddiası...
- Deprem sigortası nasıl yaptırılır, ne işe yarar? Online DASK nedir? ZORUNLU DEPREM SİGORTASI SORGULAMA!
- Sakarya deprem son dakika 2023! 6 Şubat Sakarya ve Kocaeli'nde deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler...