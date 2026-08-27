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2026 DGS tercihleri başladı! ÖSYM DGS tercih ekranı ve taban puanlar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 DGS tercihleri başladı! ÖSYM DGS tercih ekranı ve taban puanlar

2026-DGS tercih dönemi başladı. ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar, 27 Ağustos’tan 3 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar seçimlerini AİS üzerinden yapabilecek. Tercihler yalnızca elektronik ortamda alınacak. Süreyi kaçırmamak için son tarih kritik.

Ön lisans eğitimini lisans düzeyine tamamlamak isteyen binlerce aday için tercih süreci başladı. ÖSYM, 2026-DGS tercih işlemlerinin 27 Ağustos itibarıyla alınacağını duyurdu. Adaylar tercihlerini AİS üzerinden bireysel olarak yapabilecek. Peki tercih dönemi ne zaman sona erecek ve işlemler hangi tarihe kadar tamamlanacak?

2026 DGS tercihleri başladı! ÖSYM DGS tercih ekranı ve taban puanlar - 1

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI

Ön lisans eğitimini lisans düzeyine taşımak isteyen adayların beklediği süreç başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-DGS tercih işlemlerinin 27 Ağustos itibarıyla başladığını duyurdu.

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. İşlemler için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak. Tercih süreciyle ilgili resmi duyuru ÖSYM tarafından yayımlandı.

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SON TARİH 3 EYLÜL

Tercih yapacak adayların takvimdeki son günü gözden kaçırmaması gerekiyor. ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026-DGS tercih işlemleri 3 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. Bu nedenle adayların tercihlerini son dakikaya bırakmaması önem taşıyor. Sistem üzerinden yapılan işlemlerin belirtilen süre içinde tamamlanması gerekiyor.

2026 DGS tercihleri başladı! ÖSYM DGS tercih ekranı ve taban puanlar - 2

TERCİH İŞLEMLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

2026-DGS tercih sürecinin başlamasıyla adaylar, tercih listelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden bireysel olarak oluşturabilecek. İşlemler internet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Adayların sisteme giriş yapabilmesi için T.C. Kimlik Numarası ve AİS şifresi kullanılabilecek. Bunun yanında e-Devlet Kapısı üzerinden giriş seçeneği de bulunuyor.

2026 DGS tercihleri başladı! ÖSYM DGS tercih ekranı ve taban puanlar - 3

DGS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2026-DGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte adayların gözü bu kez taban puanlara çevrildi. Yerleştirme sürecinde 2026-DGS Başvuru Kılavuzu'nda belirtilen kurallar esas alınacak. Tercih yapacak adayların, yerleştirmeye ilişkin genel bilgiler ile tabloları dikkatle incelemesi gerekiyor.

TABAN PUAN BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN

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