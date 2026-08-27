2026 DGS tercihleri başladı! ÖSYM DGS tercih ekranı ve taban puanlar

2026-DGS tercih dönemi başladı. ÖSYM’nin duyurusuna göre adaylar, 27 Ağustos’tan 3 Eylül 2026 saat 23.59’a kadar seçimlerini AİS üzerinden yapabilecek. Tercihler yalnızca elektronik ortamda alınacak. Süreyi kaçırmamak için son tarih kritik.

Ön lisans eğitimini lisans düzeyine tamamlamak isteyen binlerce aday için tercih süreci başladı. ÖSYM, 2026-DGS tercih işlemlerinin 27 Ağustos itibarıyla alınacağını duyurdu. Adaylar tercihlerini AİS üzerinden bireysel olarak yapabilecek. Peki tercih dönemi ne zaman sona erecek ve işlemler hangi tarihe kadar tamamlanacak?

DGS TERCİHLERİ BAŞLADI Ön lisans eğitimini lisans düzeyine taşımak isteyen adayların beklediği süreç başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-DGS tercih işlemlerinin 27 Ağustos itibarıyla başladığını duyurdu. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. İşlemler için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak. Tercih süreciyle ilgili resmi duyuru ÖSYM tarafından yayımlandı. DGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN