KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başlıyor! ÖSYM 2026 KPSS lise başvuru ekranı

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların beklediği KPSS Ortaöğretim başvuru süreci bugün başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre adaylar başvurularını 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecek. 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adayların merak ettiği başvuru ekranı, sınav tarihi ve sonuçların açıklanacağı gün de belli oldu.