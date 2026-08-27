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KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başlıyor! ÖSYM 2026 KPSS lise başvuru ekranı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başlıyor! ÖSYM 2026 KPSS lise başvuru ekranı

KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başlıyor. Lise mezunları ve mezun olabilecek adayların katılacağı sınav için başvurular 8 Eylül’de sona erecek. 25 Ekim’de yapılacak sınavın sonuçları ise 19 Kasım’da açıklanacak. Adaylar işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların beklediği KPSS Ortaöğretim başvuru süreci bugün başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre adaylar başvurularını 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecek. 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adayların merak ettiği başvuru ekranı, sınav tarihi ve sonuçların açıklanacağı gün de belli oldu.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. (AA)KPSS Ortaöğretim başvuruları 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. (AA)

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların beklediği 2026-KPSS Ortaöğretim başvuru süreci bugün başlayacak. ÖSYM'nin sınav takvimine göre başvurular 27 Ağustos 2026 Perşembe günü alınmaya başlanacak.

Adaylar başvurularını 8 Eylül 2026 Salı gününe kadar tamamlayabilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru dönemi uygulanacak.

Lise mezunları KPSS Ortaöğretim başvurularını ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek. Lise mezunları KPSS Ortaöğretim başvurularını ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru süreci başladığında işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında adayların sisteme giriş yaptıktan sonra kişisel bilgilerini ve öğrenim durumlarını kontrol etmesi gerekiyor. Gerekli alanların doldurulmasının ardından başvuru işlemi tamamlanabilecek.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. (A Haber)2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. (A Haber)

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar sınav için hazırlıklarını sürdürecek. 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

Sınav merkezleri ile adayların hangi binada ve salonda sınava gireceğine ilişkin bilgiler, ilerleyen süreçte erişime açılacak sınava giriş belgelerinde yer alacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girecek adayların bir diğer merak ettiği konu ise sonuç tarihi. ÖSYM takvimine göre 2026-KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden puanlarını ve sınav sonuç bilgilerini görüntüleyebilecek.

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