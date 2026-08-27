KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başlıyor! ÖSYM 2026 KPSS lise başvuru ekranı
KPSS Ortaöğretim başvuruları bugün başlıyor. Lise mezunları ve mezun olabilecek adayların katılacağı sınav için başvurular 8 Eylül’de sona erecek. 25 Ekim’de yapılacak sınavın sonuçları ise 19 Kasım’da açıklanacak. Adaylar işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden yapabilecek.
Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların beklediği KPSS Ortaöğretim başvuru süreci bugün başlıyor. ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre adaylar başvurularını 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında yapabilecek. 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adayların merak ettiği başvuru ekranı, sınav tarihi ve sonuçların açıklanacağı gün de belli oldu.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR
Kamu kurumlarında görev almak isteyen lise mezunu adayların beklediği 2026-KPSS Ortaöğretim başvuru süreci bugün başlayacak. ÖSYM'nin sınav takvimine göre başvurular 27 Ağustos 2026 Perşembe günü alınmaya başlanacak.
Adaylar başvurularını 8 Eylül 2026 Salı gününe kadar tamamlayabilecek. Başvuru süresini kaçıran adaylar için ise geç başvuru dönemi uygulanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Adaylar başvuru süreci başladığında işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sırasında adayların sisteme giriş yaptıktan sonra kişisel bilgilerini ve öğrenim durumlarını kontrol etmesi gerekiyor. Gerekli alanların doldurulmasının ardından başvuru işlemi tamamlanabilecek.