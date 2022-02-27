Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ara tatili ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatil süreci heyecanla bekleniyor. Öğrenciler, 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası yeni dönemde ara tatile girecekleri tarihi merak ediyor. İşte, okullarda ikinci ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ara tatili ne zaman?