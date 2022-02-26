AÖL sınavları ne zaman, açık öğretim lise sınavı online mı? Açık Lise 2022 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sınavı için geri sayım başladı. İşte, AÖL sınavları ne zaman, açık öğretim lise sınavı online mı? Açık Lise 2022 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?