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AÖL sınavları ne zaman, açık öğretim lise sınavı online mı? Açık Lise 2022 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 26.02.2022
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AÖL sınavları ne zaman, açık öğretim lise sınavı online mı? Açık Lise 2022 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL sınavları ne zaman, açık öğretim lise sınavı online mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen AÖL sınav tarihleri merak ediliyor. Açık Lisede eğitim gören öğrencilerin açık öğretim lisesi sınavlarına girmeden önce kayıt yenileme ve ders seçimi işlemlerini tamamlaması gerekiyor. İşte, AÖL sınavları ne zaman, açık öğretim lise sınavı online mı? Açık Lise 2022 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL sınavları ne zaman, açık öğretim lise sınavı online mı? Açık Lise 2022 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem Sınavı için geri sayım başladı. İşte, AÖL sınavları ne zaman, açık öğretim lise sınavı online mı? Açık Lise 2022 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL SINAV TAKVİMİ

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - III. Dönem Sınavı 2022 Temmuz ayında e-Sınav olarak yapılacak. 2022-2023 Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı Aralık 2022'de e Sınav olarak gerçekleşecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL için MEB'den yapılan açıklamada 2. Dönem açık lise sınav tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamada, açık lise 2. dönem sınavlarının 1 - 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

AÖL SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre online olarak yapılacak.

ONLİNE SINAVLARA GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokul sınavları AÖK Bilgi Yönetimi sistemiyle düzenleniyor. Yukarıda belirtilen tarihlerde sınav ekranı açılırken adaylar sisteme T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile birlikte şifreleriyle giriş yapıyor. Karşılarına gelen ekranda sol tarafta bulunan menü aracılığıyla sınava girilecek ders seçilirken sınav başlatılıyor.

Açık lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken yanlış cevaplanan sorular doğru yanıtları etkilemiyor. 20 soru üzerinden en az 9 soruya doğru cevaplayan öğrenciler başarı notu olan 45'i yakalarken dersi başarıyla tamamlamış sayılır. Online sınavlarda bağlantı kesinti, elektrik kesintisi vb. sebeplerle sınava ara verildiğinde sınava kalınan yerden devam ediliyor.

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