"Okullarda ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Okullarda ara tatil tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB tatil takvimi 2023-2024 yılı belli oldu. Buna göre okullarda ilk ara tatil kasım ayında bir hafta yapılacak. Kasım ayı ara tatili hafta sonu ile birlikte 9 gün sürecek. Yarıyıl tatili (sömestr tatili) ocak ayı sonunda başlayacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...