Okullarda ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Okullarda ara tatil tarihi belli oldu mu?
"Okullarda ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 19 milyon öğrenciyle 11 Eylül'de başladı. Ekim ayı başlarından itibaren 2023 Kasım tatili için araştırmalar başladı. Bir haftalık ilk ara tatil Kasım ayında gerşekleşecek. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"Okullarda ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Okullarda ara tatil tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB tatil takvimi 2023-2024 yılı belli oldu. Buna göre okullarda ilk ara tatil kasım ayında bir hafta yapılacak. Kasım ayı ara tatili hafta sonu ile birlikte 9 gün sürecek. Yarıyıl tatili (sömestr tatili) ocak ayı sonunda başlayacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...
ARA TATİL NE ZAMAN 2023?
MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini yayınlandı. Takvimler beraber ara tatil, sömestr ve okulların kapanacağı tarihler de belli oldu.
Buna göre Kasım ara tatili; 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
SÖMESTER (YARIYIL) TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN 2024?
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
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- Okullarda ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Okullarda ara tatil tarihi belli oldu mu?
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