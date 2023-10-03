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KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? KYK 2023 burs başvuru tarihi açıklandı mı, netleşti mi?

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Giriş Tarihi: 03.10.2023
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KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? KYK 2023 burs başvuru tarihi açıklandı mı, netleşti mi?

"KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geri ödemesiz KYK burslarından yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencileri GSB’den yapılacak son dakika açıklamasını beklemeye başladı. KYK burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Ön lisans ve lisans eğitimi alan öğrenciler için üniversiteler Ekim ayı itibarıyla açılmaya başlandı. İşte konu hakkında detaylar...

"KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? KYK 2023 burs başvuru tarihi açıklandı mı, netleşti mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin eğitim başta olmak üzere konaklama, ulaşım gibi giderlerini karşılanması için burs desteği sağlanıyor. Burs ücretleri geçtiğimiz yıl ön lisans ve lisans öğrencileri için 1.250 TL olarak belirlenmişti. İşte konular arasında yer alan detaylar...

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2023-2024 yılı burs başvuru tarihlerini henüz duyurmadı. Ancak başvurular her yıl benzer tarihlerde alınıyor. Burs başvuruları geçtiğimiz yıl 15 Kasım itibariyle başlanmıştı. KYK burs müracaatlarının en geç Kasım ayının sonuna kadar alınması bekleniyor.

KYK başvurularıyla birlikte öğrenci kredisi başvuruları da başlayacak. Başvuru işlemleri tek ekran üzerinden gerçekleştirilecek. KYK burs başvuru tarihlerine ilişkin resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN ALINACAK

KYK burs başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle e-Devlet kapısına giriş yapan kullanıcılar sağ üst menüde bulunan arama kısmına Gençlik ve Spor Bakanlığı yazarak ardından " Burs/Öğrenim Kredisi" başvuru ekranından başvuru yapabilir.

KYK EK KONTENJAN YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kazanan adaylar için KYK yurt başvuru işlemleri 2-5 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan yeni açıklamada yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan, özel yetenek burs başvurularının başladığını duyurdu.

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