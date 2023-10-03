"KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman 2023? KYK 2023 burs başvuru tarihi açıklandı mı, netleşti mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversitelerde eğitim alan öğrencilerin eğitim başta olmak üzere konaklama, ulaşım gibi giderlerini karşılanması için burs desteği sağlanıyor. Burs ücretleri geçtiğimiz yıl ön lisans ve lisans öğrencileri için 1.250 TL olarak belirlenmişti. İşte konular arasında yer alan detaylar...