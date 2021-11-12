Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatil sonrası okullar ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman başlayacak? Kasım ayı ara tatil döneminin başlamasıyla birlikte okullarda eğitim öğretime yeniden ne zaman dönüleceği merak ediliyor. Ara tatil döneminde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tatil yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladığı takvimle okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt vermişti. İşte detaylar…