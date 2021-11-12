Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatil sonrası okullar ne zaman başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatil sonrası okullar ne zaman başlayacak? Okulların ne zaman açılacağı merak edilen konulardan birisi oldu. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi bir haftalık tatil süresine girecek ve dinlenme fırsatı yakalayacak. Bir sonraki dönemdeki ara tatil Nisan ayında yapılacak. Peki; okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatil sonrası okullar ne zaman başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman başlayacak? Kasım ayı ara tatil döneminin başlamasıyla birlikte okullarda eğitim öğretime yeniden ne zaman dönüleceği merak ediliyor. Ara tatil döneminde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tatil yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı açıkladığı takvimle okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt vermişti. İşte detaylar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci 15-19 Kasım'da, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatilini yapacak.
Birinci dönem ara tatili, 19 Kasım cuma günü sona erecek. Okullar hafta sonu tatilinin ardından 22 Kasım'da açılacak.
EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ 2021
Ara tatilin ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.
2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ara tatilinde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verilecek. Öğretmenler bu tarihler arasında okullara gelmeyecek ve idari izinli sayılacak.
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