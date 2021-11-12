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AUZEF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2021 İÜ AUZEF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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AUZEF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2021 İÜ AUZEF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!

AUZEF sınav giriş yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 13-14 Kasım'da gerçekleştirilecek AUEF güz dönemi vize sınavı için geri sayım başladı. Sınava katılacak öğrenciler için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrencilerin sınav katılabilmeleri için belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2021 İÜ AUZEF vize sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

AUZEF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) güz dönemi vize sınavı 13-14 Kasım'da gerçekleştirilecek. Sınav öncesinde öğrencilerin sınava girecekleri yer bilgileri belirlendi. Hangi okulda sınava gireceklerini merak eden öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, AUZEF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2021 İÜ AUZEF vize sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

AUZEF SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

AUZEF güz dönemi vize sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlandı. Sınav giriş belgelerine http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

SINAV YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN...

AUZEF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 AUZEF Güz dönemi vize sınavı 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

SINAV HAKKINDA ÖNEMLİ NOTLAR

• Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrenciler sınavlara ayrı salonda alınacaklar.

• Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

• Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

• Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

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