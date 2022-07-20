Öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi: 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?
İl dışı atama başvuruları ne zaman başlıyor? Öğretmenlerin 2022 yılı il içi atamalarının tamamlanması ile birlikte gözler il dışı atamalarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin iller arası yer değiştirme takvimi açıklandı. Bu gelişmelerin ardından başvuruların başlayacağı tarih ve şartlar araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte iller arası yer değiştirme takvimi...
Öğretmen iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman? 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek öğretmen il dışı atamaları için geri saıym başladı. İl içi tayinlerinin tamamlanmasının ardından il dışı tayinlerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Söz konusu atamalara ilişkin duyuru yayımlandı. Peki, 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte iller arası yer değiştirme takvimi...
İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2022 il dışı atama başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.
20 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR
1. Bakanlık Makamının 7.7.2022 tarihli ve 53573157 sayılı Onayı doğrultusunda duyuruya ekli Ek- 1 20 İl Listesi'nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 20 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
2. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il'e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir.
3. 20 il kapsamında yapılacak yer değiştirme başvuruları, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler için değerlendirmeye alınacaktır.
Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
Bu duyurunun "D. 20 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.
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