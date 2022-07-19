İmam hatip okullarının YKS başarısı! Öğrenciler sınava nasıl hazırlandı?
YKS sonuçları açıklandı. İmam Hatip Lisesi öğrencileri sınavda başarı sağladı. Dereceye giren öğrencilerden bazıları, A Haber muhabiri Esra Keskin'in konuğu oldu.
18-19 Haziran tarihlerinde tamamlanan YKS sonuçları dün sabah saatlerinde açıklandı. Bununla birlikte gözler de dereceye girenlere çevrildi.
YKS Sözel Türkiye 83'üncüsü Aysel Rumeysa Arısoy A Haber' yaptığı açıklamasında, "Test çözerek geçti zamanım. Stres yapmadım, faydasını gördüm. Ailem çok destekleyiciydi. Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünü istiyorum" dedi.
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan YKS Eşitağırlık 54'üncüsü Sude Akçam ise, "Psikolojiyi seçerek akademide kalmaya karar verdim. 4-5 ay gibi sürede edebiyat ve tarih çalıştım. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü istiyorum" açıklamasında bulundu.
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