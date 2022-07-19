İmam hatip okullarının YKS başarısı! Öğrenciler sınava nasıl hazırlandı?

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan YKS Eşitağırlık 54'üncüsü Sude Akçam ise, "Psikolojiyi seçerek akademide kalmaya karar verdim. 4-5 ay gibi sürede edebiyat ve tarih çalıştım. Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü istiyorum" açıklamasında bulundu.