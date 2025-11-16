Öğretmen atamalarında 22 yıllık tablo: Mevcut kadronun yüzde 80’i bu dönemde atandı

Mevcut kadronun genç ve dinamik yapısının, eğitim hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Öğretmenlerin yaş ortalamasının 40'ın altında olması, uzun yıllar sistemde kalacak güçlü bir kadroya işaret ediyor.

2003–2025 ARASINDA 836 BİN 351 ÖĞRETMEN ATANDI

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan eğitim-öğretim sınıfı personel sayısı 1 milyon 34 bin 564 olarak kaydedildi. 24 Kasım 2025'te yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile toplam sayı 1 milyon 49 bin 564 öğretmene ulaşacak.

2003–2025 yılları arasında toplam 836 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirilirken, bu rakam mevcut öğretmen kadrosunun %80,84'üne karşılık geliyor. Bu veriler, öğretmen istihdamında son 20 yılda sistemli bir büyümeye işaret ediyor.