Öğretmen atamalarında 22 yıllık tablo: Mevcut kadronun yüzde 80'i bu dönemde atandı
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen istihdamı verilerini paylaştı. Resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 34 bin 564’e ulaşırken, 24 Kasım’da yapılacak 15 bin sözleşmeli atamayla bu sayı 1 milyon 49 bin 564 olacak. Öte yandan 2003–2025 yılları arasında gerçekleştirilen toplam 836 bin 351 öğretmen ataması ise mevcut öğretmen kadrosunun %80,84’üne karşılık geliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen istihdamı ve atama politikalarına ilişkin kapsamlı verileri kamuoyuyla paylaştı. Resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 34 bin 564'e ulaştı.
Mevcut kadronun genç ve dinamik yapısının, eğitim hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığı belirtiliyor. Öğretmenlerin yaş ortalamasının 40'ın altında olması, uzun yıllar sistemde kalacak güçlü bir kadroya işaret ediyor.
2003–2025 ARASINDA 836 BİN 351 ÖĞRETMEN ATANDI
Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan eğitim-öğretim sınıfı personel sayısı 1 milyon 34 bin 564 olarak kaydedildi. 24 Kasım 2025'te yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması ile toplam sayı 1 milyon 49 bin 564 öğretmene ulaşacak.
2003–2025 yılları arasında toplam 836 bin 351 öğretmen ataması gerçekleştirilirken, bu rakam mevcut öğretmen kadrosunun %80,84'üne karşılık geliyor. Bu veriler, öğretmen istihdamında son 20 yılda sistemli bir büyümeye işaret ediyor.
ÖĞRETMEN KADROSU GENÇLEŞİYOR
Öğretmenlerin yaş ortalamasının 40'ın altında olması, mevcut kadronun önümüzdeki en az 25 yıl daha aktif görevde kalacağını gösteriyor. Bu durum, eğitim sisteminin uzun vadede istikrarını artıran önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.
24 KASIMDA EN ÇOK ATAMA YAPILACAK 5 BRANŞ BELLİ OLDU
2025 atama planlamasında en fazla kontenjan ayrılan branşlar şöyle sıralandı:
• Sınıf öğretmenliği: 4.378
• Özel eğitim: 3.087
• Din kültürü ve ahlak bilgisi: 1.802
• Okul öncesi: 1.321
• İngilizce: 757
Bu dağılım, özellikle özel eğitim ve temel eğitim alanlarında artan ihtiyaçlara göre şekillendirildi.
FETÖ SÜRECİ ATAMA DENGESİNİ ETKİLEDİ
Millî Eğitim Bakanlığı'nın istihdam politikasında öğretmen arz-talep dengesini etkileyen olağanüstü süreçlerden biri, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yürütülen FETÖ soruşturmaları oldu. Bu süreç, Bakanlığın personel planlamasını yeniden şekillendiren kritik bir etken olarak öne çıktı.
Bakanlık bünyesinde toplam 34.795 personel Kanun Hükmünde Kararnameler ve OHAL Komisyonu kararlarıyla ihraç edildi. İhraç edilenlerden 7.063 kişi çeşitli kararlarla görevine iade edilirken, net ihraç sayısı 27.732 olarak kayıtlara geçti.
Yaşanan olağanüstü süreçlere rağmen eğitimin kesintisiz sürdürülmesi, öğretmen açıklarının telafisi için yapılan planlamaların rasyonelliği ve toplumsal güvenliğin öncelenmesi; Bakanlığın kurumsal kapasitesinin ve kriz yönetimi kabiliyetinin önemli bir göstergesi olarak öne çıktı.
KPSS VERİLERİ YANLIŞ ALGILARI GİDERİYOR
2024 KPSS Eğitim Bilimleri oturumuna 466 bin 910 aday katıldı; 50 puan ve üzeri alanların sayısı ise 456 bin 285 oldu. Ancak Bakanlık, bu adayların tamamının öğretmen adayı olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını vurguluyor. Zira öğretmenlik atama alanlarına kaynaklık eden birçok bölümün tek istihdam alanı öğretmenlik değil. Bu nedenle tüm KPSS adaylarının "ataması yapılmayan öğretmen" algısıyla anılması, manipülatif bir değerlendirme olarak öne çıkıyor.
BAKANLIĞIN YAKLAŞIMI: PLANLI, ŞEFFAF VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAM
Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen istihdam politikasının merkezinde denge, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkeleri bulunuyor. Eğitimde sürdürülebilir istihdamı hedefleyen bu yaklaşım; veri analizine dayalı ihtiyaç belirleme, alan bazlı projeksiyon çalışmaları ve kontenjan planlamalarıyla destekleniyor.
Yetkililer, planlamalara esas olan projeksiyon çalışmaların ilgili diğer kurumlarla da paylaşıldığını ifade ederken, Milli Eğitim Bakanlığının personel istihdam politikalarının kamuoyuyla doğru ve açık biçimde paylaşılmasının istihdama sürecine duyulan güveni artıracağını belirtiyor.
