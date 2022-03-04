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ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022
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ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

ÖGG sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 27 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı tamamlandı. Söz konusu sınavın ardından gözler ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Şubat 2022 tarihinde düzenlendi. Sınav sonrası ise adayların en merak ettiği konu başlığı ÖGG sonuçları oluyor. İşte, ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav talimatında ÖGG sınav sonuçlarının açıklanmasının beklendiği tarih 18 Mart 2022 olarak belirtildi.

ÖGG SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARLARI AÇIKLANDI

Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı'na ait sınav soruları ve cevap anahtarları 1 Mart 2022 tarihinde duyuruldu. Sınava katılan adaylar sorulara ve cevap anahtarlarına EGM resmi internet sitesinden erişebilir.

ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

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