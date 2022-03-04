ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik 96. Temel Eğitim Ve 72. Yenileme Eğitimi Sınavı 27 Şubat 2022 tarihinde düzenlendi. Sınav sonrası ise adayların en merak ettiği konu başlığı ÖGG sonuçları oluyor. İşte, ÖGG sonuçları açıklandı mı? Özel Güvenlik Görevlisi ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?