MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 sınav yerleri belli oldu mu?
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihi heyecanla bekleniyor. 2022 yılı için MSÜ'ye başvuran adaylar sınav giriş belgeleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 sınav yerleri belli oldu mu?
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 sınav yerleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 13 Ocak-9 Şubat 2022 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan MSÜ sınavı için geri sayım başlamış durumda. Sınav yerleri için gelecek açıklamalar merak ediliyor. İşte, MSÜ sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 sınav yerleri belli oldu mu?
MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?
Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday belirleme sınavı için hazırlanan adaylar sınav için hazırlıklarını sürdürürken, sınava katılacakları yerleri merakla araştırıyor. MSÜ sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı net bir tarih olarak henüz açıklanmadı. Ancak sınav tarihleri yapılacak olan sınavın 10 gün öncesinde açıklanıyor. MSÜ sınavının 27 Mart'ta yapılacağı biliniyor, bu nedenle gözler sınav yerleri için 17 Mart'a çevrilmiş durumda.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
MSÜ sınavı giriş belgeleri, sınavdan önce ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ile sorgulanmak üzere erişime açılacak.
SINAVIN UYGULAMASI
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.
Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile kimlik belgesini sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk olarak adayların kimlik kontrollerini yapacak ve Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak; üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları (Her aday, sınavda kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendisine ait cevap kâğıdını kullanmak zorundadır. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır) ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2022 MSÜ giriş belgesi sorgulama ekranı ÖSYM.gov.trde olacak
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, salon no. ile sıra no. bilgilerini dolduracak ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki "Soru Kitapçık Numarası'' alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin hem soru kitapçığının hem de cevap kâğıdının ilgili alanında doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur. Daha sonra salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır. Sınavın cevaplama süresi, salon başkanının "Sınav başlamıştır." dediği andan itibaren hesaplanacaktır.
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