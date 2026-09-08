2026 KPSS Ortaöğretim başvurularında son gün: Adayların bilmesi gereken tarihler
2026 KPSS Ortaöğretim başvurularında son saatlere girildi. Lise mezunu adaylar için başvuru ekranı 8 Eylül Salı günü saat 23.59’da kapanacak. Sınav ücreti için ise 9 Eylül son gün. Sınav 25 Ekim’de yapılacak.
Lise mezunu adayların kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim sürecinde başvuruların tamamlanmasına kısa süre kaldı. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre başvurular bugün sona erecek. İşlemini henüz tamamlamayan adayların saat 23.59'a kadar başvurusunu yapması gerekiyor.
BAŞVURU EKRANI BUGÜN KAPANIYOR
2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Başvuru süresi ise 8 Eylül 2026 Salı günü saat 23.59'da sona erecek.
Adayların başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlaması gerekiyor. İşlemler, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.
SINAV ÜCRETİ İÇİN SON TARİH 9 EYLÜL
Başvuru işleminin sona ermesinin ardından adayların önündeki bir diğer tarih sınav ücretiyle ilgili. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav ücretinin yatırılması için son gün 9 Eylül 2026.
Bu nedenle başvuru işlemini yapan adayların yalnızca başvurunun tamamlanmasıyla yetinmemesi gerekiyor. Ücret ödeme işleminin de ÖSYM takviminde belirtilen süre içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.