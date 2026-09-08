Sınav günü adayların saat konusunda da dikkatli olması gerekiyor. ÖSYM takvimindeki kurala göre sınav binalarına giriş işlemleri 10.00'da tamamlanacak . Bu saatten sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için 15-16 Eylül tarihlerinde geç başvuru imkanı bulunuyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Normal başvuru süresini herhangi bir nedenle kaçıran adaylar için bir başka imkan bulunuyor. ÖSYM takvimine göre geç başvurular 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak. Geç başvuru işlemleri 16 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Bu aşamada başvuru yapan adayların sınav ücretini de aynı tarihler içinde yatırması gerekiyor.

Ancak geç başvuru döneminde ücret normal başvuru döneminden farklı olacak. Geç başvuru kapsamında sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak alınacak.