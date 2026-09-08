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2026 KPSS Ortaöğretim başvurularında son gün: Adayların bilmesi gereken tarihler

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 KPSS Ortaöğretim başvurularında son gün: Adayların bilmesi gereken tarihler

2026 KPSS Ortaöğretim başvurularında son saatlere girildi. Lise mezunu adaylar için başvuru ekranı 8 Eylül Salı günü saat 23.59’da kapanacak. Sınav ücreti için ise 9 Eylül son gün. Sınav 25 Ekim’de yapılacak.

Lise mezunu adayların kamu kurumlarında görev alabilmek için katılacağı 2026 KPSS Ortaöğretim sürecinde başvuruların tamamlanmasına kısa süre kaldı. ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre başvurular bugün sona erecek. İşlemini henüz tamamlamayan adayların saat 23.59'a kadar başvurusunu yapması gerekiyor.

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 8 Eylül Salı günü saat 23.59’da sona erecek. (A Haber Grafik Ekibi)2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 8 Eylül Salı günü saat 23.59’da sona erecek. (A Haber Grafik Ekibi)

BAŞVURU EKRANI BUGÜN KAPANIYOR

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başladı. Başvuru süresi ise 8 Eylül 2026 Salı günü saat 23.59'da sona erecek.

Adayların başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tamamlaması gerekiyor. İşlemler, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

KPSS Ortaöğretim sınav ücreti için ödeme işlemleri 9 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. (A Haber)KPSS Ortaöğretim sınav ücreti için ödeme işlemleri 9 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. (A Haber)

SINAV ÜCRETİ İÇİN SON TARİH 9 EYLÜL

Başvuru işleminin sona ermesinin ardından adayların önündeki bir diğer tarih sınav ücretiyle ilgili. 2026 KPSS Ortaöğretim sınav ücretinin yatırılması için son gün 9 Eylül 2026.

Bu nedenle başvuru işlemini yapan adayların yalnızca başvurunun tamamlanmasıyla yetinmemesi gerekiyor. Ücret ödeme işleminin de ÖSYM takviminde belirtilen süre içinde gerçekleştirilmesi gerekiyor.

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak.2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrilecek. 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylara soruları yanıtlamaları için 130 dakika süre verilecek.

Sınav günü adayların saat konusunda da dikkatli olması gerekiyor. ÖSYM takvimindeki kurala göre sınav binalarına giriş işlemleri 10.00'da tamamlanacak. Bu saatten sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Başvuru sürecini kaçıran adaylar için 15-16 Eylül tarihlerinde geç başvuru imkanı bulunuyor.Başvuru sürecini kaçıran adaylar için 15-16 Eylül tarihlerinde geç başvuru imkanı bulunuyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU

Normal başvuru süresini herhangi bir nedenle kaçıran adaylar için bir başka imkan bulunuyor. ÖSYM takvimine göre geç başvurular 15-16 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak. Geç başvuru işlemleri 16 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Bu aşamada başvuru yapan adayların sınav ücretini de aynı tarihler içinde yatırması gerekiyor.

Ancak geç başvuru döneminde ücret normal başvuru döneminden farklı olacak. Geç başvuru kapsamında sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak alınacak.

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