MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Mart'ta gerçekleştirilecek 2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları alınmaya başlandı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
"MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adayların, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, ÖSYM'nin uygulayacağı 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru yapmaları ve harp okulları için 2023-YKS'nin 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2'nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), astsubay meslek yüksekokulları için 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvurular 7 Şubat'a kadar ÖSYM'nin internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulamasından yapılabilecek.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
MSÜ sınavı 19 Mart 2023 tarihinde Türkiye genelinde gerçekleşecek.
SINAVIN KAPSAMI
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak.
Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler. Sınav süresi ise 165 dakika.
2023-MSÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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