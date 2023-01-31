"MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adayların, harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları 2'nci seçim aşamalarına katılabilmeleri için, ÖSYM'nin uygulayacağı 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na başvuru yapmaları ve harp okulları için 2023-YKS'nin 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2'nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT), astsubay meslek yüksekokulları için 2023-YKS Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmeleri gerekiyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?