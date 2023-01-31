AÖF bütünleme sınavı var mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme sınavı yapılacak mı? AKADEMİK TAKVİM!

AÖF bütünleme sınavı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 2022-2023 güz dönemi final sınavının sonuçları 31 Ocak'ta erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanması sonrası binlerce öğrenci bütünleme sınavı hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, AÖF bütünleme sınavı var mı? 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF bütünleme sınavı yapılacak mı? İşte cevaplar...

AÖF BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI?

Anadolu Üniversitesi AÖF tarafından bütünleme sınavı yapılmıyor. AÖF'ün 2023 yılı sınav takvimi ise şu şekilde: