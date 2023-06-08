MSÜ 2023 tercih sonuç sorgulama ekranı | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2023 tercih sonuçları için araştırmalara başlandı. Askeri öğrenci olmak için geri sayıma başlayan adaylar sonuçlar için tarihe ulaşmaya çalışıyor. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Askeri öğrenci olabilmek için tercih dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler gözlerini sonuçların duyurulacağı tarihe çevirdi. Haziran ayı içerisinde sonuçların duyurulması beklenirken öğrenciler arama motorlarında, "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...
MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 3 Mayıs Çarşamba günü başladı ve 29 Mayıs'ta sona erdi.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ancak MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de erişime açılmıştı.
Buna göre 2023 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının ortasında açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.
Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.
MSÜ 2023 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
2022 MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU (KADIN-ERKEK) TABAN PUANLARI
Harp okulları kadın adaylar:
Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667
Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
Harp okulları erkek adaylar:
Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813
Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 311,56385
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 348,02558
ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI
Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629
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- MSÜ 2023 tercih sonuç sorgulama ekranı | MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
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