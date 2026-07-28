MEB'den okullarda yeni dönem! Karne, devamsızlık ve disiplin kuralları değişti

ölçme ve değerlendirme sisteminden gelişim raporlarına, kayıt ve nakil işlemlerinden okul güvenliğine kadar birçok başlıkta önemli değişiklikler içeriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında uygulanacak birçok kuralı yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle öğrencilerden velilere, öğretmenlerden okul yönetimlerine kadar eğitim sürecini doğrudan etkileyecek çok sayıda yeni uygulama hayata geçirildi. Düzenleme,

Okul kayıtlarında adres doğrulamasına yeni düzenleme getirildi. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

KARNENİN YANINDA GELİŞİM RAPORU VERİLECEK

Yönetmeliğin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri gelişim raporu uygulaması oldu. Buna göre ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında beşinci sınıftan başlayarak her dönem sonunda öğrencilere karneyle birlikte gelişim raporu da verilecek. Raporda yalnızca notlar yer almayacak. Öğrencilerin eğitim sürecindeki gelişimi farklı yönleriyle değerlendirilecek.

Gelişim raporunda şu bilgiler bulunacak:

Akademik gelişim

Devam durumu

Sosyal gelişim

Duygusal gelişim

Öğretmen değerlendirmeleri

Öğrencinin gelişim düzeyine ilişkin gözlemler

Raporlar elektronik imza ile hazırlanabilecek ve e-Rapor olarak öğrenci ile velilere ulaştırılabilecek.