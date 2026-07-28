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MEB'den okullarda yeni dönem! Karne, devamsızlık ve disiplin kuralları değişti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MEB'den okullarda yeni dönem! Karne, devamsızlık ve disiplin kuralları değişti

Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarını ilgilendiren yönetmelikte kapsamlı değişiklik yaptı. Karnenin yanında gelişim raporu uygulaması genişletilirken devamsızlık, kayıt, nakil, seçmeli ders, okul güvenliği ve bilişim araçlarının kullanımına ilişkin yeni kurallar da yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında uygulanacak birçok kuralı yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle öğrencilerden velilere, öğretmenlerden okul yönetimlerine kadar eğitim sürecini doğrudan etkileyecek çok sayıda yeni uygulama hayata geçirildi. Düzenleme,

OKULLARDA YENİ DÜZENLEME: MEB YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKLER

ölçme ve değerlendirme sisteminden gelişim raporlarına, kayıt ve nakil işlemlerinden okul güvenliğine kadar birçok başlıkta önemli değişiklikler içeriyor.

Okul kayıtlarında adres doğrulamasına yeni düzenleme getirildi. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Okul kayıtlarında adres doğrulamasına yeni düzenleme getirildi. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

KARNENİN YANINDA GELİŞİM RAPORU VERİLECEK

Yönetmeliğin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri gelişim raporu uygulaması oldu. Buna göre ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında beşinci sınıftan başlayarak her dönem sonunda öğrencilere karneyle birlikte gelişim raporu da verilecek. Raporda yalnızca notlar yer almayacak. Öğrencilerin eğitim sürecindeki gelişimi farklı yönleriyle değerlendirilecek.

Gelişim raporunda şu bilgiler bulunacak:

  • Akademik gelişim
  • Devam durumu
  • Sosyal gelişim
  • Duygusal gelişim
  • Öğretmen değerlendirmeleri
  • Öğrencinin gelişim düzeyine ilişkin gözlemler

Raporlar elektronik imza ile hazırlanabilecek ve e-Rapor olarak öğrenci ile velilere ulaştırılabilecek.

Öğrenci değerlendirmesinde öğrenme çıktıları temel alınacak. (Görsel: A Haber)Öğrenci değerlendirmesinde öğrenme çıktıları temel alınacak. (Görsel: A Haber)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte öğrencilerin bilgi ve becerileri, derslerin öğretim programlarında yer alan öğrenme çıktılarına göre değerlendirilecek.

Bunun yanında ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin öğretmen rehberliğinde bireysel ya da grup halinde en az bir proje hazırlaması zorunlu olacak. Hazırlanmayan projeler ise sıfır puan olarak değerlendirilecek.

Devamsızlık bildirimlerinde iletişim yöntemleri çeşitlendirildi. (Görsel: A Haber)Devamsızlık bildirimlerinde iletişim yöntemleri çeşitlendirildi. (Görsel: A Haber)

DEVAMSIZLIKTA YENİ UYGULAMA

Yönetmelikle birlikte devamsızlık süreci de yeniden düzenlendi. Yeni uygulamaya göre;

  • Özürsüz devamsızlığı 5 güne ulaşan öğrencilerin velileri bilgilendirilecek.
  • 10 ve 15 günlük devamsızlıklarda yeniden bildirim yapılacak.
  • Sürekli tedavi gören, organ nakli gerektiren hastalığı bulunan, kaynaştırma eğitimi alan veya koruma altındaki öğrenciler için devamsızlığın 30'uncu gününde de ayrıca tebligat yapılacak.
  • 20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlık yapan, kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verilmeyecek.

Seçmeli ders tercih sürecinin takvimi yeniden belirlendi. (Görsel: A Haber)Seçmeli ders tercih sürecinin takvimi yeniden belirlendi. (Görsel: A Haber)

SEÇMELİ DERSLERDE YENİ TAKVİM UYGULANACAK

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında seçmeli ders tercihleri artık ocak ve şubat aylarında yapılacak. Öğrenciler tercihlerini veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde yapacak. Tercihler e-Okul sistemine işlenecek. Yeterli öğrenci sayısına ulaşılamayan dersler açılamayacak ve bu öğrenciler açılan diğer seçmeli derslere yönlendirilecek.

Süresi içinde tercih yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri ise okul yönetimi tarafından belirlenecek.

Nakil işlemlerinin süresi ve kapsamı yeniden düzenlendi. (Görsel: A Haber)Nakil işlemlerinin süresi ve kapsamı yeniden düzenlendi. (Görsel: A Haber)

KAYIT VE NAKİL İŞLEMLERİNDE YENİ DÜZENLEMELER

Yönetmelikle kayıt ve nakil süreçlerinde de önemli değişiklikler yapıldı. Yeni kayıtlar temmuz ayında başlayacak. Kayıt işlemleri ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri bilgileri esas alınarak e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Gerek görülmesi halinde velilerden adres doğrulaması amacıyla su, elektrik veya doğal gaz faturası istenebilecek.

Nakil işlemleri ise sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak ve dönem sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam edecek. Ancak doğal afet, sağlık sorunları veya iller arası adres değişikliği gibi durumlarda bu süre şartı aranmayacak.

Şube değişikliği için rehberlik raporu şartı getirildi. (Görsel: AA)Şube değişikliği için rehberlik raporu şartı getirildi. (Görsel: AA)

ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ ARTIK BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI OLACAK

Ortaokula başlayan öğrencilerin şubeleri kura yöntemiyle e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek. Şube değişikliği ise velinin yazılı talebi ve rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporuyla, aynı eğitim öğretim yılı içinde yalnızca bir kez yapılabilecek.

OKULLARDA REHBERLİK VE AİLE İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Yeni yönetmelikle rehberlik hizmetlerinin kapsamı genişletildi. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler için eğitim öğretim yılı başlamadan önce uyum eğitimi programı uygulanacak.

Program kapsamında öğrencilerin okul ortamına alışması hedeflenirken velilerin de ebeveyn programı çerçevesinde eğitim sürecine daha aktif katılması amaçlanıyor.

Okullarda güvenlik amacıyla arama usulleri yönetmeliğe girdi. (Görsel: A Haber)Okullarda güvenlik amacıyla arama usulleri yönetmeliğe girdi. (Görsel: A Haber)

BİLİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMI DİSİPLİN KAPSAMINA ALINDI

Düzenlemede okul ortamında bilişim araçlarının kullanımına ilişkin yeni hüküm de yer aldı. Buna göre okul yönetiminin belirlediği usul ve esaslara aykırı şekilde bilişim araçlarını kullanan öğrenciler hakkında disiplin hükümleri uygulanabilecek.

OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ TEDBİRLER GELİYOR

Okullarda öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik yeni uygulamalar da yönetmelikte yer aldı. Buna göre gerekli görülen durumlarda okul, pansiyon, sıra, masa, dolap ve benzeri alanlarda tedbir amaçlı arama yapılabilecek. Yapılacak işlemlerde öğrencilerin kişilik haklarının korunması esas alınacak ve tüm süreç tutanak altına alınacak.

Ayrıca öğrencilerin kişisel verilerine ilişkin işlemler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütülecek.

Öğrenci belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi sağlandı. (Görsel: AA)Öğrenci belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesi sağlandı. (Görsel: AA)

DİĞER DİKKAT ÇEKEN DÜZENLEMELER

Yönetmelikte yer alan diğer önemli değişiklikler ise şöyle:

  • Öğrenci belgeleri e-Devlet üzerinden alınabilecek.
  • Veli görüşmeleri okulun randevu sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
  • Mesleki çalışmalar Bakanlığın uygun görmesi halinde uzaktan yapılabilecek.
  • Öğretmenlerin rehberlik görevi daha ayrıntılı şekilde tanımlandı.
  • Okul öncesi eğitimde esnek zamanlı ve farklı erişim modelleri uygulanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarına ilişkin kapsamlı değişiklikler içeren yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeler, yönetmelikte belirtilen takvim doğrultusunda kademeli olarak uygulanacak.

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