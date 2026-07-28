MEB'den okullarda yeni dönem! Karne, devamsızlık ve disiplin kuralları değişti
Milli Eğitim Bakanlığı, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarını ilgilendiren yönetmelikte kapsamlı değişiklik yaptı. Karnenin yanında gelişim raporu uygulaması genişletilirken devamsızlık, kayıt, nakil, seçmeli ders, okul güvenliği ve bilişim araçlarının kullanımına ilişkin yeni kurallar da yürürlüğe girdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında uygulanacak birçok kuralı yeniden düzenledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle öğrencilerden velilere, öğretmenlerden okul yönetimlerine kadar eğitim sürecini doğrudan etkileyecek çok sayıda yeni uygulama hayata geçirildi. Düzenleme,
ölçme ve değerlendirme sisteminden gelişim raporlarına, kayıt ve nakil işlemlerinden okul güvenliğine kadar birçok başlıkta önemli değişiklikler içeriyor.
KARNENİN YANINDA GELİŞİM RAPORU VERİLECEK
Yönetmeliğin en dikkat çeken düzenlemelerinden biri gelişim raporu uygulaması oldu. Buna göre ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında beşinci sınıftan başlayarak her dönem sonunda öğrencilere karneyle birlikte gelişim raporu da verilecek. Raporda yalnızca notlar yer almayacak. Öğrencilerin eğitim sürecindeki gelişimi farklı yönleriyle değerlendirilecek.
Gelişim raporunda şu bilgiler bulunacak:
- Akademik gelişim
- Devam durumu
- Sosyal gelişim
- Duygusal gelişim
- Öğretmen değerlendirmeleri
- Öğrencinin gelişim düzeyine ilişkin gözlemler
Raporlar elektronik imza ile hazırlanabilecek ve e-Rapor olarak öğrenci ile velilere ulaştırılabilecek.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ DEĞİŞİYOR
Yeni düzenlemeyle birlikte öğrencilerin bilgi ve becerileri, derslerin öğretim programlarında yer alan öğrenme çıktılarına göre değerlendirilecek.
Bunun yanında ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin öğretmen rehberliğinde bireysel ya da grup halinde en az bir proje hazırlaması zorunlu olacak. Hazırlanmayan projeler ise sıfır puan olarak değerlendirilecek.