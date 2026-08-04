Adayların sonuç puanını kullanabilmesi için başvuracağı üniversitenin uluslararası öğrenci kabul koşullarını ayrıca incelemesi gerekecek.

Adaylar sonuç belgelerini ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

Sınav Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere altı dilde uygulanacak. Bu sistem, farklı ülkelerden başvuran adayların sınava uygun dil seçeneğiyle katılmasını sağlayacak.

Yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde 11 Ekim’de düzenlenecek 2026-TR-YÖS/2, adaylara altı farklı dil seçeneğiyle uygulanacak.

Adayların üniversite başvurularında kullanabileceği 2026-TR-YÖS/2 sonuçları, 5 Kasım’da ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak.

TR-YÖS TÜRK ÜNİVERSİTELERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 29 Ocak 2023'te 13 yıl aradan sonra yeniden uygulanmaya başlayan TR-YÖS'ün, yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Sınavın çok sayıda ülkede ve merkezde uygulandığını aktaran Ersoy, TR-YÖS'ün uluslararası öğrencilerin Türk üniversitelerine erişimini kolaylaştırdığını ifade etti.

Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ÖSYM'nin son yıllarda hayata geçirdiği dijital dönüşüm çalışmaları ve uluslararası standartlardaki organizasyon kabiliyeti sayesinde TR-YÖS, yalnızca bir öğrenci kabul sınavı olmanın ötesine geçerek Türkiye'nin eğitim diplomasisinin önemli araçlarından biri haline geldi. Farklı coğrafyalarda gerçekleştirilen sınav organizasyonlarıyla binlerce nitelikli uluslararası öğrenci Türkiye'de eğitim görme imkanı elde ediyor."

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN KÜLTÜR ELÇİSİ VURGUSU

Türkiye'nin uluslararası alandaki akademik cazibesinin arttığını belirten Ersoy, sınav aracılığıyla Türkiye'yi tercih eden öğrencilerin ülkeye kültürel ve ekonomik katkı sağladığını kaydetti. Açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: