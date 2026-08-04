2026 TR-YÖS/2 başvuruları 11 Ağustos’a uzatıldı: Sınav 11 Ekim’de altı farklı dilde uygulanacak
ÖSYM, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin katılacağı 2026-TR-YÖS/2 için başvuru süresini 11 Ağustos’a kadar uzattı. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek sınav 11 Ekim’de altı dilde uygulanacak. Sonuçlar 5 Kasım’da açıklanacak ve iki yıl geçerli olacak.
2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ikinci uygulaması için başvurular 11 Ağustos'a kadar devam edecek. ÖSYM'nin aldığı süre uzatma kararı, Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin başvuru işlemlerini tamamlamasına imkan sağlayacak. Sınav 11 Ekim'de yurt içinde ve yurt dışında yapılacak, sonuçlar ise 5 Kasım'da açıklanacak.
BAŞVURU SÜRESİ 11 AĞUSTOS'A UZATILDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026-TR-YÖS/2 için başvuru ve sınav ücreti ödeme süresinin 11 Ağustos 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.
Başvurular daha önce 9 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında alınacaktı. Yeni düzenlemeyle adaylara işlemlerini tamamlamaları için ek süre tanındı.
TR-YÖS ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULANIYOR
TR-YÖS, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilerin katıldığı bir kabul sınavı olarak uygulanıyor.
Adaylar sınavdan aldıkları puanı, üniversitelerin yurt dışından öğrenci kabul süreçlerinde kullanabiliyor. Üniversitelerin başvuru şartları ve kabul ölçütleri ise kurumlara göre değişebiliyor.