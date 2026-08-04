CANLI YAYIN

2026 TR-YÖS/2 başvuruları 11 Ağustos’a uzatıldı: Sınav 11 Ekim’de altı farklı dilde uygulanacak

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
2026 TR-YÖS/2 başvuruları 11 Ağustos’a uzatıldı: Sınav 11 Ekim’de altı farklı dilde uygulanacak

ÖSYM, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin katılacağı 2026-TR-YÖS/2 için başvuru süresini 11 Ağustos’a kadar uzattı. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek sınav 11 Ekim’de altı dilde uygulanacak. Sonuçlar 5 Kasım’da açıklanacak ve iki yıl geçerli olacak.

2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın ikinci uygulaması için başvurular 11 Ağustos'a kadar devam edecek. ÖSYM'nin aldığı süre uzatma kararı, Türkiye'de yükseköğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin başvuru işlemlerini tamamlamasına imkan sağlayacak. Sınav 11 Ekim'de yurt içinde ve yurt dışında yapılacak, sonuçlar ise 5 Kasım'da açıklanacak.

ÖSYM’nin süre uzatma kararıyla uluslararası öğrenciler, 2026-TR-YÖS/2 başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemlerini 11 Ağustos’a kadar tamamlayabilecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve ÖSYM)ÖSYM’nin süre uzatma kararıyla uluslararası öğrenciler, 2026-TR-YÖS/2 başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemlerini 11 Ağustos’a kadar tamamlayabilecek. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi, A Haber Foto Arşiv ve ÖSYM)

BAŞVURU SÜRESİ 11 AĞUSTOS'A UZATILDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026-TR-YÖS/2 için başvuru ve sınav ücreti ödeme süresinin 11 Ağustos 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı.

Başvurular daha önce 9 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında alınacaktı. Yeni düzenlemeyle adaylara işlemlerini tamamlamaları için ek süre tanındı.

TR-YÖS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TR-YÖS, Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin üniversitelerin kabul süreçlerinde kullanabileceği ortak bir sınav sonucu sunuyor.TR-YÖS, Türkiye’de yükseköğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin üniversitelerin kabul süreçlerinde kullanabileceği ortak bir sınav sonucu sunuyor.

TR-YÖS ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN UYGULANIYOR

TR-YÖS, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilerin katıldığı bir kabul sınavı olarak uygulanıyor.

Adaylar sınavdan aldıkları puanı, üniversitelerin yurt dışından öğrenci kabul süreçlerinde kullanabiliyor. Üniversitelerin başvuru şartları ve kabul ölçütleri ise kurumlara göre değişebiliyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde 11 Ekim’de düzenlenecek 2026-TR-YÖS/2, adaylara altı farklı dil seçeneğiyle uygulanacak.Yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde 11 Ekim’de düzenlenecek 2026-TR-YÖS/2, adaylara altı farklı dil seçeneğiyle uygulanacak.

SINAV 11 EKİM'DE YAPILACAK

2026-TR-YÖS/2, 11 Ekim 2026 tarihinde yurt içindeki ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde düzenlenecek.

Sınav Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere altı dilde uygulanacak. Bu sistem, farklı ülkelerden başvuran adayların sınava uygun dil seçeneğiyle katılmasını sağlayacak.

SONUÇLAR 5 KASIM'DA AÇIKLANACAK

2026-TR-YÖS/2 sonuçları 5 Kasım 2026 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

Adaylar sonuç belgelerini ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.

Adayların sonuç puanını kullanabilmesi için başvuracağı üniversitenin uluslararası öğrenci kabul koşullarını ayrıca incelemesi gerekecek.

Adayların üniversite başvurularında kullanabileceği 2026-TR-YÖS/2 sonuçları, 5 Kasım’da ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak.Adayların üniversite başvurularında kullanabileceği 2026-TR-YÖS/2 sonuçları, 5 Kasım’da ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak.

TR-YÖS TÜRK ÜNİVERSİTELERİNE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 29 Ocak 2023'te 13 yıl aradan sonra yeniden uygulanmaya başlayan TR-YÖS'ün, yurt dışından öğrenci kabulünde standartlaşmayı sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Sınavın çok sayıda ülkede ve merkezde uygulandığını aktaran Ersoy, TR-YÖS'ün uluslararası öğrencilerin Türk üniversitelerine erişimini kolaylaştırdığını ifade etti.

Ersoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ÖSYM'nin son yıllarda hayata geçirdiği dijital dönüşüm çalışmaları ve uluslararası standartlardaki organizasyon kabiliyeti sayesinde TR-YÖS, yalnızca bir öğrenci kabul sınavı olmanın ötesine geçerek Türkiye'nin eğitim diplomasisinin önemli araçlarından biri haline geldi. Farklı coğrafyalarda gerçekleştirilen sınav organizasyonlarıyla binlerce nitelikli uluslararası öğrenci Türkiye'de eğitim görme imkanı elde ediyor."

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İÇİN KÜLTÜR ELÇİSİ VURGUSU

Türkiye'nin uluslararası alandaki akademik cazibesinin arttığını belirten Ersoy, sınav aracılığıyla Türkiye'yi tercih eden öğrencilerin ülkeye kültürel ve ekonomik katkı sağladığını kaydetti. Açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Mezuniyetlerinin ardından ülkelerine dönen öğrenciler, Türkiye ile bulundukları ülkeler arasında kalıcı akademik, ekonomik ve kültürel bağların kurulmasına katkıda bulunarak gönüllü birer kültür elçisi görevi üstlenmektedir. ÖSYM, yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde başarıyla yürüttüğü sınav organizasyonlarıyla uluslararası ölçme ve değerlendirme alanındaki kurumsal kapasitesini de her geçen yıl daha ileriye taşımaktadır."

2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme, boş kontenjan ve iki aşamalı nakil takvimi belli oldu
Sonraki haber
2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Yerleştirme, boş kontenjan ve iki aşamalı nakil takvimi belli oldu
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın