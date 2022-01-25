MEB son açıklamalar: Okullar ne zaman açılacak 2022? Sömestr tatili ayın kaçında bitiyor? 15 tatil...

Okullar ne zaman açılacak 2022? Sömestr tatili ayın kaçında bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 15 tatile girdi. Okulların açılmasının ardından daha sonrada ikinci ara tatil için heyecanlı bekleyiş başlayacak. İşte, okullar ne zaman açılacak 2022? Sömestr tatili ayın kaçında bitiyor? 15 tatil...