EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM açıklama takvimi...
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme kapsamında tercihler 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında alındı. Atama sonuçları için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM açıklama takvimi...
EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme için tercihler 05 - 14 Ocak 2022 tarihleri arasında alındı. İşte, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM açıklama takvimi...
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
EKPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. ÖSYM tarafından EKPSS tercih sonuçlarının 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara tercihlerin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir:
1) Türk vatandaşı olmak (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28'inci maddesi gereğince Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara başvuramazlar.).
2) 18 yaşını tamamlamış olmak (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibariyle alınmış olması gerekmektedir.).
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6'ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)
6) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki; "Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder." hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.
7) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.
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