MEB alan değişikliği takvimi 2022: Öğretmen alan değişikliği ne zaman başlayacak? İşte başvuru tarihleri…
MEB alan değişikliği takvimi yayınlandı. 2022 öğretmen alan değişikliği için başvuru, görevden ayrılma ve görev yerine başlama tarihleri için duyuru yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, 2022 yılının alan değişikliği takvimine ilişkin bilgiler verildi. Buna göre, başvuru işlemleri Şubat ayı içerisinde yapılacak. Peki, MEB öğretmen alan değişikliği ne zaman başlayacak? 2022 MEB alan değişikliği takviminin detayları…
2022 öğretmen alan değişikliği ne zaman başlayacak? MEB alan değişikliği takvimi arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Öğretmen alan değişikliği için başvuru işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanlar, MEB 2022 öğretmen alan değişikliği ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte, Bakanlıktan yapılan duyuruda detaylı tarih bilgileri!
2022 ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu Öğretmen olarak görev yapanların Alan Değişikliği takviminin yayımlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak.
Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek" denildi.
ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ön başvurular (Birinci aşama), Ek-1 2020 Yılı Alan Değişikliği Atama Takviminde belirtilen süre içerisinde "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "Elektronik Ön Başvuru Formu" aracılığıyla yapılacak. Lisans mezuniyetine bağlı olarak başvuruda bulunacaklar değiştirmek istedikleri alana ilişkin mezuniyet bilgilerini MEBBİS'e işletecek.
Ön başvurular öncelikle eğitim kurumu müdürlüğünce alan değişikliğine esas belgeler (lisans diploması, 540 saatlik Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı Belgesi) dikkate alınarak incelenecek ve uygun olan başvurular onaylanacak. Onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacak.
Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, bir nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecek. Eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanan ön başvurular sırasıyla ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacak. Ön başvuruda bulunmayanlar "Tercih ve Atama" sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacak.
Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar "Ön Başvuru" sürecinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecek. Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenler ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların bu alanlara geçmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecek. Halen eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlar alan değişikliği yapmak üzere başvuruda bulunabilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB alan değişikliği takvimi 2022: Öğretmen alan değişikliği ne zaman başlayacak? İşte başvuru tarihleri…
- İçişleri Bakanlığı yılbaşı genelgesi: Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? 2022 yılbaşı yasağı olacak mı?
- 31 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya’da yarın okul tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklamaları…
- Taner Ay öldü mü? Taner Ay kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
- En düşük maaş 5 bin TL’yi geçecek! Memurların yüzü zamla gülecek! İkramiye, aile yardımı, ek zamla yeni maaşlar…
- 1 Ocak İstanbul’da otobüs, metro, metrobüs bedava mı? 1 Ocak Cumartesi İstanbul’da ulaşım ücretsiz mi?
- Yasak aşk iddiası! Deha kimdir? Deha Bilimlier kimdir, kaç yaşında, eşi kimdir?
- İlkokul, ortaokul, lise okullar kapatılacak mı? MEB son dakika 2022’de yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
- Yılbaşında metro, metrobüs, otobüs kaça kadar açık? İstanbul’da yılbaşında 24 saat ulaşım var mı?
- Dolar neden yükseliyor? 1 dolar kaç TL oldu? 30 Aralık Dolar kuru canlı takip ekranı!
- Antalya yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Antalya okullar tatil mi? Antalya Valiliği tatil açıklaması!
- Emeklilik hesabında 1261 gün çok kritik! SSK Bağ-Kur’lular maaşlarını böyle yükseltiyor! Hangi kuruma daha çok ödenmişse…