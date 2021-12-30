MEB alan değişikliği takvimi 2022: Öğretmen alan değişikliği ne zaman başlayacak? İşte başvuru tarihleri…

Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, bir nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecek. Eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanan ön başvurular sırasıyla ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacak. Ön başvuruda bulunmayanlar "Tercih ve Atama" sürecinde tercih başvurusunda bulunamayacak.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar "Ön Başvuru" sürecinde sadece bir alana başvuruda bulunabilecek. Öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinden diplomalarında yazılı yan alanlarına ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin bulunduğu alanlara geçmek isteyenler ile mezuniyetleri itibarıyla atanmaları Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kararında farklı bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması şartına bağlı (ikinci öncelikli) olanların bu alanlara geçmek üzere yapacakları başvurular kabul edilmeyecek. Halen eğitim kurumu yöneticisi olarak görev yapanlar alan değişikliği yapmak üzere başvuruda bulunabilecek.