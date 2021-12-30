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MEB 2022 yılı alan değişikliği takvimini açıkladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 30.12.2021
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MEB 2022 yılı alan değişikliği takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği için başvuruları, 7-11 Şubat arasında alınacak.

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