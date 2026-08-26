MEB-AGS ve ÖABT sonuçları bugün açıklanacak! 2026 AGS sonuç sorgulama ekranı

26 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için adayların sonuç heyecanı bugün sona erecek. ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasıyla birlikte adaylar, sınavdan aldıkları puanları ve sonuç belgelerini sorgulayabilecek.

26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan MEB-AGS ve ÖABT oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların bugün ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.

Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra kendilerine ait sınav sonuçlarını ve sonuç belgesini görüntüleyebilecek.

Sonuç sorgulama işlemi için şu bilgiler kullanılacak:

AKADEMİ EĞİTİMİ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB-AGS ve ÖABT sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından Akademi eğitimi için tercih süreci gündeme gelecek. Ancak tercih tarihleri, kontenjanlar ve başvuru şartları konusunda kesin bilgi için Milli Eğitim Bakanlığının resmi duyurusu esas alınacak.