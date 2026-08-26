MEB-AGS ve ÖABT sonuçları bugün açıklanacak! 2026 AGS sonuç sorgulama ekranı
MEB-AGS ve ÖABT sonuçları bugün açıklanacak. 26 Temmuz’da sınava giren öğretmen adayları, sonuçların açıklanmasının ardından puanlarını ve sınav sonuç belgelerini ÖSYM’nin sonuç ekranından görüntüleyebilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler Akademi eğitimi için başlayacak tercih sürecine çevrilecek.
26 Temmuz 2026'da gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için adayların sonuç heyecanı bugün sona erecek. ÖSYM tarafından yapılacak sonuç açıklamasıyla birlikte adaylar, sınavdan aldıkları puanları ve sonuç belgelerini sorgulayabilecek.
MEB-AGS VE ÖABT SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANACAK
26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan MEB-AGS ve ÖABT oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçların bugün ÖSYM tarafından erişime açılması bekleniyor.
Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
2026 AGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?
MEB-AGS ve ÖABT sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM'nin sonuç ekranına giriş yapması gerekiyor.
Sonuç sorgulama işlemi için şu bilgiler kullanılacak:
- T.C. kimlik numarası
- ÖSYM aday şifresi
- ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi
Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra kendilerine ait sınav sonuçlarını ve sonuç belgesini görüntüleyebilecek.
AKADEMİ EĞİTİMİ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB-AGS ve ÖABT sonuçlarının bugün açıklanmasının ardından Akademi eğitimi için tercih süreci gündeme gelecek. Ancak tercih tarihleri, kontenjanlar ve başvuru şartları konusunda kesin bilgi için Milli Eğitim Bakanlığının resmi duyurusu esas alınacak.