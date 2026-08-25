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TEV burs başvuruları ne zaman? 2026-2027 TEV burs ücretleri ve başvuru şartları belli oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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TEV burs başvuruları ne zaman? 2026-2027 TEV burs ücretleri ve başvuru şartları belli oldu

TEV, 2026-2027 dönemi burs başvuru tarihlerini açıkladı. Üniversite bursu için başvurular 14 Eylül-8 Ekim arasında alınacak. Aylık burs 8 bin TL olarak belirlenirken, üstün başarı bursunda destek 16 bin TL’ye çıkacak.

Üniversite eğitimi sürerken maddi destek almak isteyen öğrenciler için TEV burs başvurularında takvim netleşti. Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2026-2027 akademik yılında uygulanacak bursların başvuru tarihlerini ve aylık ödeme tutarlarını duyurdu.

Üniversite bursu için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. (A Haber Grafik Ekibi)Üniversite bursu için başvurular 14 Eylül'de başlayacak. (A Haber Grafik Ekibi)

TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TEV'in açıkladığı takvimde farklı eğitim kademeleri için ayrı başvuru tarihleri belirlendi. İlk olarak yurt başvuruları alınmaya başladı. Üniversite ve Üstün Başarı Bursu için başvuru süreci ise eylül ayında başlayacak.

2026-2027 akademik yılı TEV burs başvuru tarihleri şöyle:

Burs türü
Başvuru tarihleri
Yurt başvurusu
17 Ağustos – 6 Eylül 2026
Mesleki Ortaöğretim Bursu
1 Eylül – 8 Ekim 2026
Üniversite (Eğitim) Bursu
14 Eylül – 8 Ekim 2026
Üstün Başarı Bursu
14 Eylül – 8 Ekim 2026
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
28 Eylül – 15 Ekim 2026
Üstün Başarı Sanat Bursu
19 Ekim – 5 Kasım 2026

TEV, burs başvurularının çevrim içi olarak yapılacağını açıkladı. Başvuru ve belge yükleme süreçlerinde TEV'in resmi kanalları ile Obigenç platformu kullanılıyor.

TEV üniversite bursu aylık 8 bin TL olarak belirlendi. (A Haber)TEV üniversite bursu aylık 8 bin TL olarak belirlendi. (A Haber)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AYLIK 8 BİN TL BURS

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de TEV burs ücretleri oldu. Vakfın 2026-2027 akademik yılı için açıkladığı tutarlara göre üniversite bursu aylık 8 bin TL olarak uygulanacak.

Burs türlerine göre aylık destek miktarları ise şöyle:

Burs türü
Aylık burs tutarı
Mesleki Ortaöğretim Bursu
3.500 TL
Üniversite Bursu
8.000 TL
Yüksek Lisans Bursu
12.000 TL
Doktora Bursu
14.000 TL
Üstün Başarı Bursu
16.000 TL
Üstün Başarı Sanat Bursu
16.000 TL
Yurt cep harçlığı
6.500 TL

TEV'in resmi açıklamasına göre burslar, devam koşullarının sağlanması halinde eğitim dönemlerinde düzenli olarak ödeniyor. Üniversite bursunun ödeme dönemi ekim-haziran aylarını kapsıyor ve toplam 9 ay sürüyor.

Yüksek lisans ve doktora bursları için başvurular eylülde başlayacak.Yüksek lisans ve doktora bursları için başvurular eylülde başlayacak.

TEV ÜNİVERSİTE BURSUNA KİMLER BAŞVURABİLİR?

TEV Üniversite (Eğitim) Bursu, başarılı olmakla birlikte maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri hedefliyor. Başvuruda bazı eğitim, yaş ve başarı şartlarının karşılanması gerekiyor. Üniversite bursu için öne çıkan koşullar şöyle:

  • T.C. vatandaşı olmak.
  • Üniversiteye YKS ile yerleşmiş olmak.
  • Devlet üniversitesinde önlisans veya lisans programında öğrenim görmek.
  • Açık öğretim, uzaktan eğitim veya ücretli programlarda öğrenim görmemek.
  • 25 yaşını geçmemiş olmak.
  • Daha önce bir lisans programından mezun olmamış olmak.
  • Ara sınıf öğrencileri için genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 65/100 olması.
  • DGS ile yerleşen öğrenciler için iki yıllık mezuniyet ortalamasının en az 2.80 olması.
  • Eğitim hayatında disiplin cezası veya başarısızlık nedeniyle kesinti bulunmaması.
  • Burs türünün ihtiyaç şartlarını karşılamak.

TEV'in resmi bilgilendirmesinde, YKS ile üniversiteye yeni yerleşen öğrencilerin yanı sıra ara sınıf öğrencileri için de farklı değerlendirme kriterleri bulunuyor.

Üstün Başarı Bursu için YKS'de ilk 5 bin içinde yer alma şartı bulunuyor.Üstün Başarı Bursu için YKS'de ilk 5 bin içinde yer alma şartı bulunuyor.

ÜSTÜN BAŞARI BURSU İÇİN İLK 5 BİN ŞARTI

TEV'in daha yüksek tutarlı desteklerinden biri olan Üstün Başarı Bursu'nda akademik başarı öne çıkıyor.

Bu bursa;

  • YKS'de ilgili puan türünde ilk 5.000'e giren,
  • hazırlık, 1. veya 2. sınıfta öğrenim gören,
  • gerekli başarı koşullarını sağlayan

öğrenciler başvurabiliyor. Üstün Başarı Bursu'nun aylık tutarı 16 bin TL olarak açıklandı. Başvurular 14 Eylül-8 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Yüksek lisans bursunda aylık destek tutarı 12 bin TL olarak açıklandı.Yüksek lisans bursunda aylık destek tutarı 12 bin TL olarak açıklandı.

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA BURSU NE KADAR?

TEV'in burs programı yalnızca lisans öğrencileriyle sınırlı değil. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için de ayrı burs imkanları bulunuyor. Yüksek Lisans Bursu için başvurular 28 Eylül-15 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak. Bu bursun aylık tutarı 12 bin TL.

Doktora Bursu için de aynı tarihler geçerli olacak. Doktora öğrencilerine aylık 14 bin TL destek sağlanacak. Yüksek lisans başvurularında lisans mezuniyet ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve YDS'den en az 80 puan veya eşdeğer bir yabancı dil puanı alınması gerekiyor. Doktora adaylarında ise yüksek lisans ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve YDS veya eşdeğerinden en az 80 puan şartı bulunuyor.

Mesleki Ortaöğretim Bursu için başvurular 1 Eylül'de başlayacak.Mesleki Ortaöğretim Bursu için başvurular 1 Eylül'de başlayacak.

MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ DE BURS ALABİLECEK

TEV, mesleki ortaöğretim öğrencileri için de burs desteği sunuyor. Mesleki Ortaöğretim Bursu'na devlet okulunda öğrenim gören ve 18 yaşından küçük meslek lisesi öğrencileri başvurabiliyor.

MTAL, Güzel Sanatlar, Spor ve Sağlık alanlarında öğrenim gören öğrencilerin başvurabildiği bu bursun aylık tutarı 3 bin 500 TL olarak belirlendi. Başvurular 1 Eylül-8 Ekim 2026 tarihleri arasında alınacak.

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