TEV burs başvuruları ne zaman? 2026-2027 TEV burs ücretleri ve başvuru şartları belli oldu

Üniversite eğitimi sürerken maddi destek almak isteyen öğrenciler için TEV burs başvurularında takvim netleşti. Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2026-2027 akademik yılında uygulanacak bursların başvuru tarihlerini ve aylık ödeme tutarlarını duyurdu.

TEV, burs başvurularının çevrim içi olarak yapılacağını açıkladı. Başvuru ve belge yükleme süreçlerinde TEV'in resmi kanalları ile Obigenç platformu kullanılıyor.

TEV'in açıkladığı takvimde farklı eğitim kademeleri için ayrı başvuru tarihleri belirlendi. İlk olarak yurt başvuruları alınmaya başladı. Üniversite ve Üstün Başarı Bursu için başvuru süreci ise eylül ayında başlayacak.

TEV üniversite bursu aylık 8 bin TL olarak belirlendi. (A Haber)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AYLIK 8 BİN TL BURS

Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de TEV burs ücretleri oldu. Vakfın 2026-2027 akademik yılı için açıkladığı tutarlara göre üniversite bursu aylık 8 bin TL olarak uygulanacak.

Burs türlerine göre aylık destek miktarları ise şöyle:

Burs türü Aylık burs tutarı Mesleki Ortaöğretim Bursu 3.500 TL Üniversite Bursu 8.000 TL Yüksek Lisans Bursu 12.000 TL Doktora Bursu 14.000 TL Üstün Başarı Bursu 16.000 TL Üstün Başarı Sanat Bursu 16.000 TL Yurt cep harçlığı 6.500 TL

TEV'in resmi açıklamasına göre burslar, devam koşullarının sağlanması halinde eğitim dönemlerinde düzenli olarak ödeniyor. Üniversite bursunun ödeme dönemi ekim-haziran aylarını kapsıyor ve toplam 9 ay sürüyor.