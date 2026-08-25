TEV burs başvuruları ne zaman? 2026-2027 TEV burs ücretleri ve başvuru şartları belli oldu
TEV, 2026-2027 dönemi burs başvuru tarihlerini açıkladı. Üniversite bursu için başvurular 14 Eylül-8 Ekim arasında alınacak. Aylık burs 8 bin TL olarak belirlenirken, üstün başarı bursunda destek 16 bin TL’ye çıkacak.
Üniversite eğitimi sürerken maddi destek almak isteyen öğrenciler için TEV burs başvurularında takvim netleşti. Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2026-2027 akademik yılında uygulanacak bursların başvuru tarihlerini ve aylık ödeme tutarlarını duyurdu.
TEV BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TEV'in açıkladığı takvimde farklı eğitim kademeleri için ayrı başvuru tarihleri belirlendi. İlk olarak yurt başvuruları alınmaya başladı. Üniversite ve Üstün Başarı Bursu için başvuru süreci ise eylül ayında başlayacak.
2026-2027 akademik yılı TEV burs başvuru tarihleri şöyle:
TEV, burs başvurularının çevrim içi olarak yapılacağını açıkladı. Başvuru ve belge yükleme süreçlerinde TEV'in resmi kanalları ile Obigenç platformu kullanılıyor.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE AYLIK 8 BİN TL BURS
Öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de TEV burs ücretleri oldu. Vakfın 2026-2027 akademik yılı için açıkladığı tutarlara göre üniversite bursu aylık 8 bin TL olarak uygulanacak.
Burs türlerine göre aylık destek miktarları ise şöyle:
TEV'in resmi açıklamasına göre burslar, devam koşullarının sağlanması halinde eğitim dönemlerinde düzenli olarak ödeniyor. Üniversite bursunun ödeme dönemi ekim-haziran aylarını kapsıyor ve toplam 9 ay sürüyor.