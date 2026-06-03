ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin, AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir" açıklamasını yaptı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "12 Temmuz'da yapılması planlanan 2026-MEB AGS'nin, AGS ve ÖABT oturumları Ankara'da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir" açıklamasını yaptı.

AGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı kararı ile Ankara ili Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçeleri sınırları içinde yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının Zirve'de görevli olanlar ile Zirve sürecini doğrudan etkileyebilecek kritik hizmet alanlarında görevli olanlar dışındaki personeli 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayıldı.

Zirve haftası içinde Ankara'da sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, kutlama ve benzeri etkinlikler de düzenlenemeyecek.

Bu sebeple Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimine göre, Akademik Gerçeklik Sınavı'nın (AGS) 12 Temmuz'da yapılması kararlaştırıldı.

AGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 Akademi Giriş Sınavı için geç başvurular 3 Haziran 2026 tarihinde alınacak.

Normal başvuru sürecini kaçıran adaylar, belirtilen gün içerisinde işlemlerini tamamlayabilecek. Geç başvuru tarihinin ardından yeni bir başvuru hakkı tanınmayacak.

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