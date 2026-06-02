2026 okullar ne zaman kapanacak? MEB yaz tatili ve karne günü tarihi

2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli olurken, karnelerin dağıtılacağı gün ve yeni dönem beklentileri de netleşiyor.

Öğrenciler, veliler ve eğitim camiası eğitim öğretim yılının son günlerine odaklandı. Yoğun geçen ders döneminin ardından yaz tatiline kavuşmaya hazırlanan milyonlarca öğrenci, okulların ne zaman kapanacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı 2025-2026 çalışma takvimine göre eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih kesinleşti.

(Fotoğraf: A Haber) KARNELER 26 HAZİRAN'DA DAĞITILACAK 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye genelindeki öğrenciler aynı gün karnelerini alarak bir eğitim dönemini daha tamamlamış olacak. Özellikle sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler için karne günü, yaz tatilinin başlangıcını simgeleyen en önemli tarihlerden biri olacak. Veliler de tatil planlarını bu tarihe göre şekillendirmeye başladı.