CANLI YAYIN

2026 okullar ne zaman kapanacak? MEB yaz tatili ve karne günü tarihi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
2026 okullar ne zaman kapanacak? MEB yaz tatili ve karne günü tarihi

2025-2026 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okulların kapanacağı tarih belli olurken, karnelerin dağıtılacağı gün ve yeni dönem beklentileri de netleşiyor.

Öğrenciler, veliler ve eğitim camiası eğitim öğretim yılının son günlerine odaklandı. Yoğun geçen ders döneminin ardından yaz tatiline kavuşmaya hazırlanan milyonlarca öğrenci, okulların ne zaman kapanacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı 2025-2026 çalışma takvimine göre eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih kesinleşti.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

KARNELER 26 HAZİRAN'DA DAĞITILACAK

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Türkiye genelindeki öğrenciler aynı gün karnelerini alarak bir eğitim dönemini daha tamamlamış olacak.

Özellikle sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler için karne günü, yaz tatilinin başlangıcını simgeleyen en önemli tarihlerden biri olacak. Veliler de tatil planlarını bu tarihe göre şekillendirmeye başladı.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Karne heyecanının ardından öğrenciler uzun bir dinlenme dönemine girecek. Yaz tatili 29 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.

Birçok aile, yaz aylarında yapılacak seyahatler, kurs programları ve sosyal etkinlikler için hazırlıklarını şimdiden sürdürüyor. Eğitim uzmanları ise öğrencilerin tatil sürecini yalnızca dinlenerek değil, sosyal ve kültürel faaliyetlerle de değerlendirmesinin faydalı olacağını belirtiyor.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

ÖĞRENCİLERİN EN ÇOK MERAK ETTİĞİ TARİHLER

Konu Tarih
Okulların kapanışı 26 Haziran 2026 Cuma
Karne dağıtımı 26 Haziran 2026 Cuma
Yaz tatilinin başlangıcı 29 Haziran 2026
2026-2027 eğitim yılı açılışı Henüz açıklanmadı

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenci ve velilerin gündemindeki bir diğer soru ise yeni eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvim henüz duyurulmadı. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, okulların Eylül ayının ilk yarısında açılması bekleniyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın