MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınavları nasıl yüz yüze, online mı yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklanmış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları için Temmuz ayı işaret edilmişti. Peki, MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınavları nasıl yüz yüze, online mı yapılacak?