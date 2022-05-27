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MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınavları nasıl yüz yüze, online mı yapılacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.05.2022 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022
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MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınavları nasıl yüz yüze, online mı yapılacak?

MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce öğrencinin katılım göstereceği sınavlara dair açıklamalar geldi. Peki, MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınavları nasıl yüz yüze, online mı yapılacak?

MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınavları nasıl yüz yüze, online mı yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklanmış oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açıköğretim Lisesi 3. dönem sınavları için Temmuz ayı işaret edilmişti. Peki, MEB Açık Lise AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? AÖL sınavları nasıl yüz yüze, online mı yapılacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 3. dönem Açık Lise sınavları Temmuz ayında yapılacak.

MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre Temmuz ayında düzenlenecek olan AÖL sınavlarının Temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer alacaktır.

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