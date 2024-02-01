Liseye Geçiş Sınavı hangi tarihte? MEB LGS 2024 başvuruları ne zaman başlayacak?
2024 yılında liseye geçiş için hazırlık yapan ve sınav gününü heyecanla bekleyen LGS adayları için uzun bir bekleyişin ardından önemli bir duyuru geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS 2024 tarihlerini resmi olarak açıkladı ve adayların merakla beklediği "LGS 2024 ne zaman?" sorusunun yanıtını verdi. Bu duyuru, öğrencilerin sınav hazırlıklarına daha iyi bir şekilde odaklanmalarına olanak tanıdı ve sınav gününe yaklaşmanın heyecanıyla dolmalarına neden oldu. İşte bu önemli gelişme hakkındaki ayrıntılar...
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına yönelik meraklı araştırmalar, 8. sınıf öğrencileri arasında gündeme gelmeye başladı. Yeni yılın ilk ayının sona ermesiyle birlikte, öğrencilerin kafasındaki en önemli sorulardan biri olan "LGS ne zaman?" sorusu da sıkça dile getirilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, bu beklentilere yanıt vererek, 2024 yılı LGS sınav tarihini duyurdu.
LGS NE ZAMAN?
LGS merkezî sınav takvimine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavının 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını söyledi.
LGS 2024 BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Liselere Giriş Sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
LGS sınav tarihini açıklayan MEB Bakanı Tekin şu açıklamlarda bulundu:
"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."
Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.
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