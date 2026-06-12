CANLI YAYIN

LGS 2026 puan hesaplama nasıl yapılır? Kaç net kaç puan getirir?

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
LGS 2026 puan hesaplama nasıl yapılır? Kaç net kaç puan getirir?

LGS maratonuyla birlikte öğrenciler ve veliler şimdi puan hesaplamasına odaklandı. Kaç netin kaç puana karşılık geldiği, 3 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediği ve ders katsayılarının puana etkisi merak ediliyor. İşte MEB'in uyguladığı sistemin tüm ayrıntıları.

LGS sınavıyla birlikte yüz binlerce öğrenci ve veli sonuçlar açıklanmadan önce puan hesaplama yöntemlerini araştırmaya başladı. Özellikle "LGS puanı nasıl hesaplanır?", "Kaç net kaç puan getirir?" ve "3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?" soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı değerlendirme esaslarına göre LGS puanı tek bir işlemle değil, belirli aşamalardan oluşan kapsamlı bir sistemle hesaplanıyor.

(Fotoğraf: A Haber)(Fotoğraf: A Haber)

LGS PUANI NASIL OLUŞUYOR?

LGS puanı yalnızca net sayısına göre belirlenmiyor. Sınava giren tüm öğrencilerin performansı dikkate alınarak standartlaştırılmış bir değerlendirme yapılıyor. Puan hesaplama süreci dört temel aşamadan oluşuyor:

  • Her ders için doğru ve yanlış sayıları belirleniyor.
  • Ham puanlar yani netler hesaplanıyor.
  • Netler standart puana dönüştürülüyor.
  • Ders katsayıları uygulanarak nihai puan oluşturuluyor.

Bu nedenle aynı net sayısı farklı yıllarda farklı puanlara karşılık gelebiliyor.

LGS puanı yalnızca net sayısına göre değil, standart puanlara göre hesaplanıyor. (Fotoğraf: A Haber)LGS puanı yalnızca net sayısına göre değil, standart puanlara göre hesaplanıyor. (Fotoğraf: A Haber)

MEB'E GÖRE NET HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?

Değerlendirme sürecinin ilk adımında öğrencilerin her alt testteki doğru ve yanlış cevapları tespit ediliyor. Ardından ham puan şu formülle hesaplanıyor:

Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı ÷ 3)

Daha sonra tüm öğrencilerin sonuçları dikkate alınarak ortalama ve standart sapma hesaplanıyor. Bu veriler kullanılarak öğrencilerin standart puanları oluşturuluyor.

MEB'in değerlendirme sisteminde her 3 yanlış cevap 1 doğruyu götürüyor. (Fotoğraf: A Haber)MEB'in değerlendirme sisteminde her 3 yanlış cevap 1 doğruyu götürüyor. (Fotoğraf: A Haber)

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında net hesaplama sistemi geliyor. MEB'in uyguladığı kurala göre LGS'de her üç yanlış cevap, bir doğru cevabı götürüyor. Bu nedenle öğrencilerin her dersteki net sayısı, doğru cevap sayısından yanlışların üçte biri çıkarılarak belirleniyor.

Örneğin Türkçe testinde 17 doğru ve 3 yanlış yapan bir öğrencinin neti şu şekilde hesaplanıyor:

17 - (3 ÷ 3) = 16 net

Boş bırakılan sorular ise net hesabını etkilemiyor.

Öğrencilerin puanın yanı sıra yüzdelik dilimlerini de takip etmeleri gerekiyor. (Fotoğraf: A Haber)Öğrencilerin puanın yanı sıra yüzdelik dilimlerini de takip etmeleri gerekiyor. (Fotoğraf: A Haber)

DERS KATSAYILARI PUANI NASIL ETKİLİYOR?

LGS'de her dersin puana etkisi aynı değil. Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri testleri diğer derslere göre daha yüksek ağırlığa sahip. 2026 yılı için kullanılan katsayılar şöyle:

Ders Katsayı
Türkçe 4
Matematik 4
Fen Bilimleri 4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1
Yabancı Dil 1

Bu nedenle Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri derslerinde yapılacak her net, toplam puana daha güçlü katkı sağlıyor.

Yaklaşık 65 ila 70 net yapan öğrenciler 400 puan seviyesine ulaşabiliyor. (Fotoğraf: A Haber)Yaklaşık 65 ila 70 net yapan öğrenciler 400 puan seviyesine ulaşabiliyor. (Fotoğraf: A Haber)

400 PUAN İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?

Geçmiş yılların verilerine göre 400 puan seviyesine ulaşabilmek için yaklaşık 65 ila 70 net yapmak gerekiyor. Elbette bu rakam her yıl sınavın zorluk derecesine göre değişebiliyor. Ancak genel kabul gören aralık şu şekilde:

Türkçe: 15-17 net

Matematik: 12-15 net

Fen Bilimleri: 13-15 net

İnkılap Tarihi: 7-8 net

Din Kültürü: 7-8 net

İngilizce: 7-8 net

Türkçe testinde yapılan her net, yüksek katsayı nedeniyle puana güçlü katkı sağlıyor. (Fotoğraf: A Haber)Türkçe testinde yapılan her net, yüksek katsayı nedeniyle puana güçlü katkı sağlıyor. (Fotoğraf: A Haber)

KAÇ NET KAÇ PUAN GETİRİR?

Öğrencilerin yalnızca puana değil, yüzdelik dilime de dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü sınavın zorluk derecesi ve genel başarı düzeyi puanların değişmesine neden olabiliyor. Tahmini net-puan karşılıkları ise şu şekilde:

50 net: 320-370 puan

60 net: 370-410 puan

70 net: 410-450 puan

80 net: 455-485 puan

85 ve üzeri net: 480 puan ve üzeri

90 net: 500 tam puan

Bu değerlerin sınavın genel başarı düzeyine göre değişebileceği unutulmamalı.

Merkezi sınav puanına okul başarı puanı doğrudan eklenmiyor. (Fotoğraf: A Haber)Merkezi sınav puanına okul başarı puanı doğrudan eklenmiyor. (Fotoğraf: A Haber)

OKUL BAŞARI PUANI LGS'YE EKLENİYOR MU?

Velilerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de okul başarı puanının merkezi sınav sonucuna etkisi. Sınavla öğrenci alan fen liseleri, Anadolu liseleri ve sosyal bilimler liseleri için yapılan merkezi yerleştirmelerde okul başarı puanı doğrudan LGS puanına eklenmiyor.

Okul notları yalnızca iki öğrencinin merkezi sınav puanının tamamen eşit çıkması halinde sıralamayı belirleyen ölçütlerden biri olarak kullanılıyor.

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın