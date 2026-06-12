LGS 2026 puan hesaplama nasıl yapılır? Kaç net kaç puan getirir?

MEB'in değerlendirme sisteminde her 3 yanlış cevap 1 doğruyu götürüyor. (Fotoğraf: A Haber)

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında net hesaplama sistemi geliyor. MEB'in uyguladığı kurala göre LGS'de her üç yanlış cevap, bir doğru cevabı götürüyor. Bu nedenle öğrencilerin her dersteki net sayısı, doğru cevap sayısından yanlışların üçte biri çıkarılarak belirleniyor.

Örneğin Türkçe testinde 17 doğru ve 3 yanlış yapan bir öğrencinin neti şu şekilde hesaplanıyor:

17 - (3 ÷ 3) = 16 net

Boş bırakılan sorular ise net hesabını etkilemiyor.