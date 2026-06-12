LGS 2026 puan hesaplama nasıl yapılır? Kaç net kaç puan getirir?
LGS maratonuyla birlikte öğrenciler ve veliler şimdi puan hesaplamasına odaklandı. Kaç netin kaç puana karşılık geldiği, 3 yanlışın 1 doğruyu götürüp götürmediği ve ders katsayılarının puana etkisi merak ediliyor. İşte MEB'in uyguladığı sistemin tüm ayrıntıları.
LGS sınavıyla birlikte yüz binlerce öğrenci ve veli sonuçlar açıklanmadan önce puan hesaplama yöntemlerini araştırmaya başladı. Özellikle "LGS puanı nasıl hesaplanır?", "Kaç net kaç puan getirir?" ve "3 yanlış 1 doğruyu götürür mü?" soruları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı değerlendirme esaslarına göre LGS puanı tek bir işlemle değil, belirli aşamalardan oluşan kapsamlı bir sistemle hesaplanıyor.
LGS PUANI NASIL OLUŞUYOR?
LGS puanı yalnızca net sayısına göre belirlenmiyor. Sınava giren tüm öğrencilerin performansı dikkate alınarak standartlaştırılmış bir değerlendirme yapılıyor. Puan hesaplama süreci dört temel aşamadan oluşuyor:
- Her ders için doğru ve yanlış sayıları belirleniyor.
- Ham puanlar yani netler hesaplanıyor.
- Netler standart puana dönüştürülüyor.
- Ders katsayıları uygulanarak nihai puan oluşturuluyor.
Bu nedenle aynı net sayısı farklı yıllarda farklı puanlara karşılık gelebiliyor.
MEB'E GÖRE NET HESAPLAMA NASIL YAPILIYOR?
Değerlendirme sürecinin ilk adımında öğrencilerin her alt testteki doğru ve yanlış cevapları tespit ediliyor. Ardından ham puan şu formülle hesaplanıyor:
Net = Doğru Sayısı - (Yanlış Sayısı ÷ 3)
Daha sonra tüm öğrencilerin sonuçları dikkate alınarak ortalama ve standart sapma hesaplanıyor. Bu veriler kullanılarak öğrencilerin standart puanları oluşturuluyor.