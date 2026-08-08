LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB takvimi ve e-Okul sonuç ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yerleştirme takvimine göre 5-7 Ağustos tarihleri arasında alınan 1. nakil başvurularının sonuçları 10 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuçların ardından ikinci nakil dönemi başlayacak. Öğrenciler sonuçlarını MEB ve e-Okul üzerinden takip edebilecek.
LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 7 Ağustos'ta tamamlandı. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek amacıyla nakil tercihi yapan öğrenciler için sıradaki aşama sonuçların ilan edilmesi olacak.
MEB'in 2026 takvimine göre 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Aynı tarihte ikinci nakil tercih süreci de başlayacak. İkinci nakil başvuruları 12 Ağustos'a kadar devam edecek, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 LGS yerleştirme takvimine göre yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alındı.
Başvuruların tamamlanmasının ardından LGS 1. nakil sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
Öğrenciler sonuçların ilan edilmesiyle birlikte nakil tercihlerinin sonuçlarını görüntüleyebilecek. Birinci nakilde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için aynı gün ikinci nakil başvuru dönemi başlayacak.
LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS yerleştirme ve nakil işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Nakil sonuçları açıklandığında öğrenciler MEB'in resmi internet sitesi ile e-Okul sistemi üzerinden sonuç bilgilerine ulaşabilecek.
Sonuç ekranında öğrencinin nakil tercihi doğrultusunda yerleştiği okul bilgisi görüntülenebilecek.
LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS'de ikinci nakil dönemi başlayacak.
MEB takvimine göre 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. İkinci nakil sürecinin sonuçları ise 14 Ağustos 2026 Cuma günü ilan edilecek.
Bu süreçte öğrenciler açık kontenjanları dikkate alarak yeniden tercih yapabilecek.
LGS NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Yerleştirmeye esas nakil sürecinde tercihler e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler tercih işlemleri sırasında okulların boş kontenjan durumlarını inceleyerek başvurularını oluşturabiliyor.
Nakil dönemlerinin her birinde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercih edilebiliyor.
İlk yerleştirmede bir okula yerleşen öğrenciler, nakil döneminde başka bir okulu tercih edebiliyor. Yerel yerleştirmede ilk yerleştirme sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin ise nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmesi gerekiyor.