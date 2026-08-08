MEB'in 2026 takvimine göre 1. nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Aynı tarihte ikinci nakil tercih süreci de başlayacak. İkinci nakil başvuruları 12 Ağustos'a kadar devam edecek, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek.

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 7 Ağustos'ta tamamlandı. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek amacıyla nakil tercihi yapan öğrenciler için sıradaki aşama sonuçların ilan edilmesi olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 LGS yerleştirme takvimine göre yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 5-7 Ağustos tarihleri arasında alındı.

LGS kapsamında 1. nakil başvuruları 5-7 Ağustos 2026 tarihlerinde alındı ve sonuçlar 10 Ağustos 2026’da açıklanacak. (Görseller: A Haber Grafik Ekibi ve A Haber Foto Arşiv)

LGS yerleştirme ve nakil işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Nakil sonuçları açıklandığında öğrenciler MEB'in resmi internet sitesi ile e-Okul sistemi üzerinden sonuç bilgilerine ulaşabilecek.

2. nakil başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak ve bu sürecin sonuçları 14 Ağustos 2026’da ilan edilecek.

LGS 2. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Birinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS'de ikinci nakil dönemi başlayacak.

MEB takvimine göre 2. nakil tercih başvuruları 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. İkinci nakil sürecinin sonuçları ise 14 Ağustos 2026 Cuma günü ilan edilecek.

Bu süreçte öğrenciler açık kontenjanları dikkate alarak yeniden tercih yapabilecek.

Nakil dönemlerinde öğrenciler boş kontenjan durumuna göre tercih yapabiliyor ve işlemler e-Okul üzerinden gerçekleştiriliyor.

LGS NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeye esas nakil sürecinde tercihler e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler tercih işlemleri sırasında okulların boş kontenjan durumlarını inceleyerek başvurularını oluşturabiliyor.

Nakil dönemlerinin her birinde merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3 ve pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercih edilebiliyor.

İlk yerleştirmede bir okula yerleşen öğrenciler, nakil döneminde başka bir okulu tercih edebiliyor. Yerel yerleştirmede ilk yerleştirme sonucunda herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin ise nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmesi gerekiyor.