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KYK yurt yedek sonuçları açıklandı! Öğrenciler e-Devlet’ten sorgulayabilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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KYK yurt yedek sonuçları açıklandı! Öğrenciler e-Devlet’ten sorgulayabilecek

KYK yurt başvurularında beklenen gelişme yaşandı. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için yedek yerleştirme sonuçları 28 Eylül 2026 tarihinde açıklandı. Yurt hakkı elde etmek isteyen öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarında yedek yerleştirme süreci devam ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından yurt hakkı elde edemeyen öğrenciler için yapılan son yedek yerleştirme sonuçları 28 Eylül 2026'da açıklandı. Gözler şimdi yeni bir yedek yerleştirme yapılıp yapılmayacağına çevrildi.

KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları 28 Eylül 2026'da açıklandı. (A Haber)KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları 28 Eylül 2026'da açıklandı. (A Haber)

KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları 25 Ağustos'ta başladı ve 29 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından ilk yerleştirme sonuçları 8 Eylül 2026 Salı günü erişime açıldı.

İlk yerleştirmede yurda yerleşemeyen öğrenciler için ise yedek yerleştirme süreci başlatıldı. Bu süreçte oluşan boş kontenjanlara göre sıradaki öğrencilerin yerleştirmeleri yapılıyor. Son yedek yerleştirme sonuçları 28 Eylül 2026 Pazartesi günü açıklandı.

KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI

İlk başvuruda yurda yerleşemeyen öğrenciler yedek sıralarını takip ediyor. (A Haber)İlk başvuruda yurda yerleşemeyen öğrenciler yedek sıralarını takip ediyor. (A Haber)

KYK YEDEK SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt yedek yerleştirme sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler, işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir. Sonuç sorgulama için şu adımlar izlenebilir:

  • e-Devlet'e giriş yapılır.
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama hizmeti açılır.
  • Başvuru sonucu ekrandan kontrol edilir.
  • Yurt hakkı kazanılması halinde ekranda belirtilen kayıt işlemleri takip edilir.

Geçen yıl ek yurt başvuruları 15 Ekim'de başlamıştı. (A Haber)Geçen yıl ek yurt başvuruları 15 Ekim'de başlamıştı. (A Haber)

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde ek yurt başvurularının başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi takvimiyle birlikte başvuru tarihleri de netleşecek.

Geçtiğimiz yıl ek kontenjan kapsamında yurt başvuruları 15 Ekim 2025'te başlamış ve öğrenciler başvurularını 17 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar tamamlamıştı.

Ek kontenjanla üniversiteye yerleşen öğrenciler de yurt başvurusu yapabilecek. (A Haber)Ek kontenjanla üniversiteye yerleşen öğrenciler de yurt başvurusu yapabilecek. (A Haber)

KYK YURT YEDEK SIRASI İLE EK BAŞVURUSU ARASINDAKİ FARK NE?

KYK sürecinde öğrencilerin sıkça karıştırdığı iki farklı uygulama bulunuyor: yedek sıra ve ek yurt başvurusu. İkisi de yurda yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir fırsat sunsa da başvuru şekilleri ve kapsadığı öğrenciler aynı değil.

KYK yurt yedek sırası, ilk başvuru döneminde yurt için başvuru yapan ancak asil listede yerleşemeyen öğrencilerin oluşturduğu bekleme sırasıdır. Öğrencinin ayrıca yeniden başvuru yapmasına gerek bulunmaz. Yurtlarda boş kontenjan oluştuğunda öğrenciler, mevcut yedek sıralarına göre değerlendirilir.

Ek yurt başvurusu ise ilk başvuru dönemini kaçıran veya sonradan yurt başvurusu hakkı elde eden öğrenciler için açılan yeni bir başvuru sürecidir. Bu öğrencilerin e-Devlet üzerinden belirtilen tarihlerde yeniden başvuru yapması gerekir.

KYK yurtlarında ilk yerleştirmenin ardından yedek süreç başladı. (A Haber)KYK yurtlarında ilk yerleştirmenin ardından yedek süreç başladı. (A Haber)

İLK YERLEŞTİRMEDE YÜZDE 90 ORANINDA YERLEŞTİRME YAPILDI

2026-2027 eğitim öğretim yılı için açıklanan ilk yerleştirme sonuçlarında önemli bir oran da paylaşılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 90'ının yurtlara yerleştirildiğini açıkladı. Geçen yıl bu oranın yüzde 87 olduğu belirtildi.

İlk yerleştirmeden sonra kayıt yaptırmayan öğrenciler nedeniyle boşalan yerler ve yeni oluşan kontenjanlar, yedek sıradaki öğrencilerin yerleştirilmesinde kullanılıyor.

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