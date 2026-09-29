Geçtiğimiz yıl ek kontenjan kapsamında yurt başvuruları 15 Ekim 2025'te başlamış ve öğrenciler başvurularını 17 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar tamamlamıştı.

2026-2027 eğitim öğretim döneminde ek yurt başvurularının başlayacağı tarih henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi takvimiyle birlikte başvuru tarihleri de netleşecek.

Ek kontenjanla üniversiteye yerleşen öğrenciler de yurt başvurusu yapabilecek. (A Haber)

KYK YURT YEDEK SIRASI İLE EK BAŞVURUSU ARASINDAKİ FARK NE?

KYK sürecinde öğrencilerin sıkça karıştırdığı iki farklı uygulama bulunuyor: yedek sıra ve ek yurt başvurusu. İkisi de yurda yerleşemeyen öğrenciler için yeni bir fırsat sunsa da başvuru şekilleri ve kapsadığı öğrenciler aynı değil.

KYK yurt yedek sırası, ilk başvuru döneminde yurt için başvuru yapan ancak asil listede yerleşemeyen öğrencilerin oluşturduğu bekleme sırasıdır. Öğrencinin ayrıca yeniden başvuru yapmasına gerek bulunmaz. Yurtlarda boş kontenjan oluştuğunda öğrenciler, mevcut yedek sıralarına göre değerlendirilir.

Ek yurt başvurusu ise ilk başvuru dönemini kaçıran veya sonradan yurt başvurusu hakkı elde eden öğrenciler için açılan yeni bir başvuru sürecidir. Bu öğrencilerin e-Devlet üzerinden belirtilen tarihlerde yeniden başvuru yapması gerekir.