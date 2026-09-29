KYK yurt yedek sonuçları açıklandı! Öğrenciler e-Devlet’ten sorgulayabilecek
KYK yurt başvurularında beklenen gelişme yaşandı. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için yedek yerleştirme sonuçları 28 Eylül 2026 tarihinde açıklandı. Yurt hakkı elde etmek isteyen öğrenciler, sonuçlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.
2026-2027 eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarında yedek yerleştirme süreci devam ediyor. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından yurt hakkı elde edemeyen öğrenciler için yapılan son yedek yerleştirme sonuçları 28 Eylül 2026'da açıklandı. Gözler şimdi yeni bir yedek yerleştirme yapılıp yapılmayacağına çevrildi.
KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI
2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK yurt başvuruları 25 Ağustos'ta başladı ve 29 Ağustos'ta sona erdi. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından ilk yerleştirme sonuçları 8 Eylül 2026 Salı günü erişime açıldı.
İlk yerleştirmede yurda yerleşemeyen öğrenciler için ise yedek yerleştirme süreci başlatıldı. Bu süreçte oluşan boş kontenjanlara göre sıradaki öğrencilerin yerleştirmeleri yapılıyor. Son yedek yerleştirme sonuçları 28 Eylül 2026 Pazartesi günü açıklandı.
KYK YEDEK SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KYK yurt yedek yerleştirme sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler, işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilir. Sonuç sorgulama için şu adımlar izlenebilir:
- e-Devlet'e giriş yapılır.
- Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama hizmeti açılır.
- Başvuru sonucu ekrandan kontrol edilir.
- Yurt hakkı kazanılması halinde ekranda belirtilen kayıt işlemleri takip edilir.