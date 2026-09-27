Hukuk alanında meslek hayatına adım atmak isteyen adayların beklediği gün geldi. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS) bugün saat 10.15 itibarıyla başladı. Her iki sınavda da adaylara 120 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Cevaplama süresi ise 155 dakika olarak uygulanacak.

HMGS/2 ve İYÖS’te adaylara 120 soru için 155 dakika süre veriliyor. (A Haber Grafik Ekibi)

HMGS/2'YE 19 BİN 276 ADAY KATILDI

2026-HMGS/2, 17 ildeki 18 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Sınav için 43 bina ve 677 salon hazırlandı. Bu oturuma 19 bin 276 aday katılıyor. Hukuk fakültesi mezunları ile yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup Türkiye'deki hukuk fakültelerinin programlarına göre eksik derslerini tamamlayarak denklik belgesi alan adaylar sınava girebiliyor.

Sınavda ortak sorular da yer alabilecek. Başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.