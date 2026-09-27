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ÖSYM'den hukuk meslekleri sınavı! HMGS/2 ve İYÖS'te 21 bin aday ter döküyor: İşte sonuç tarihi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ÖSYM'den hukuk meslekleri sınavı! HMGS/2 ve İYÖS'te 21 bin aday ter döküyor: İşte sonuç tarihi

ÖSYM’nin bugün düzenlediği 2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS için sınav maratonu başladı. Saat 10.15’te başlayan oturumlarda adaylar 120 çoktan seçmeli soruyu 155 dakikada yanıtlayacak. 10.00’dan sonra binalara giriş yapılamıyor.

Hukuk alanında meslek hayatına adım atmak isteyen adayların beklediği gün geldi. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2026-HMGS/2) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2026-İYÖS) bugün saat 10.15 itibarıyla başladı. Her iki sınavda da adaylara 120 çoktan seçmeli soru yöneltilecek. Cevaplama süresi ise 155 dakika olarak uygulanacak.

HMGS/2 ve İYÖS’te adaylara 120 soru için 155 dakika süre veriliyor. (A Haber Grafik Ekibi)HMGS/2 ve İYÖS’te adaylara 120 soru için 155 dakika süre veriliyor. (A Haber Grafik Ekibi)

HMGS/2'YE 19 BİN 276 ADAY KATILDI

2026-HMGS/2, 17 ildeki 18 sınav merkezinde gerçekleştiriliyor. Sınav için 43 bina ve 677 salon hazırlandı. Bu oturuma 19 bin 276 aday katılıyor. Hukuk fakültesi mezunları ile yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olup Türkiye'deki hukuk fakültelerinin programlarına göre eksik derslerini tamamlayarak denklik belgesi alan adaylar sınava girebiliyor.

Sınavda ortak sorular da yer alabilecek. Başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor.

HMGS/2’ye 19 bin 276 aday, İYÖS’e ise 1690 aday katılıyor. (A Haber)HMGS/2’ye 19 bin 276 aday, İYÖS’e ise 1690 aday katılıyor. (A Haber)

İYÖS İÇİN 8 İLDE SINAV DÜZENLENİYOR

İdari Yargı Ön Sınavı da bugün aynı saatte başladı. 2026-İYÖS'e 1.690 aday katılıyor. Sınav, 8 ildeki 9 sınav merkezinde uygulanıyor. İYÖS için 11 bina ve 79 salon kullanılıyor.

İYÖS'e; programlarında hukuk bilgisine yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapanlar ile denkliği kabul edilen yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılabiliyor.

Sınav süresinin tamamlanmasıyla adayların cevaplama işlemi sona erecek. (AA)Sınav süresinin tamamlanmasıyla adayların cevaplama işlemi sona erecek. (AA)

BAKAN GÜRLEK'TEN SINAVA GİREN ADAYLARA BAŞARI MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek de sınav öncesinde adaylara başarı diledi. Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HMGS ve İYÖS'e katılacak adaylara zihin açıklığı temennisinde bulundu.

Gürlek, bu sınavların hukuk ve yargı camiasına iyi yetişmiş, donanımlı ve adalet duygusu güçlü yeni mensuplar kazandıracağına inandığını belirtti.

HMGS/2 ve İYÖS’e katılan adaylar sonuçlarını 22 Ekim’de öğrenebilecek. (AA)HMGS/2 ve İYÖS’e katılan adaylar sonuçlarını 22 Ekim’de öğrenebilecek. (AA)

2026-HMGS/2 VE İYÖS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav heyecanını bugün yaşayan adayların gözü şimdiden sonuç tarihine çevrildi. ÖSYM takvimine göre 2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS sonuçları 22 Ekim 2026'da açıklanacak.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek.

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