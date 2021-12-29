KYK toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar?
KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar? KYK toplu ödeme ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ödenecek KYK burs ve kredilerinde 3 aylık toplu ödeme beklentisi bulunuyor. İlk kez burs ve kredi alacak öğrenciler için toplu ödeme dönemi başlıyor. 3 aylık toplu ödeme miktarının 1.950 TL olacağı belirtildi. Yeni dönemde burs ve kredi alacak öğrencilerin toplamı 400 bin kişiyi geçecek. Peki; KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar?
KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar? KYK toplu ödeme ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl milyonlarca öğrenciye burs ve kredi ödemesi veriliyor. İlk kez burs veya kredi alacak öğrenciler için; Ekim, Kasım ve Aralık ayı ödemeleri yapılacak. 3 aylık toplu ödeme lisans öğrencileri için 1.950 TL olacak. Peki; KYK toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar? İşte merak edilen soruların yanıtları…
KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEME NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile ödemelerin yarın (29 Aralık) tarihinde yapılacağını duyurdu.
Açıklamaya göre TC Kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 29 Aralık, "4" ve "6" olanlar 30 Aralık, "8" olanlar ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabilecek. Kasapoğlu'nun paylaşımında ayrıca ödemelerin her kademeden öğrenciler için toplamda ne kadar olacağı da açıklandı.
Ekim, kasım ve aralık aylarını kapsayacak olan ödeme, ön lisans-lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için farklı miktarlarda yapılacak.
2021-2022 eğitim-öğretim döneminde toplamda 177 bin 842 öğrenciye burs, 238 bin 229 öğrenciye ise kredi ödemeleri yapılacak.
2021 yılı kredi-burs miktarı olan 650 lira üzerinden üç aylık toplam 1950 lira ödeme yapılacakken bu miktar yüksek lisans öğrencileri için 3900 TL, doktora öğrencileri için ise 5850 TL olacak.
2022 yılında ise kredi-burs miktarı, ön lisans-lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya yükselecek.
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- KYK toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar?
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