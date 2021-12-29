KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar? KYK toplu ödeme ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl milyonlarca öğrenciye burs ve kredi ödemesi veriliyor. İlk kez burs veya kredi alacak öğrenciler için; Ekim, Kasım ve Aralık ayı ödemeleri yapılacak. 3 aylık toplu ödeme lisans öğrencileri için 1.950 TL olacak. Peki; KYK toplu ödeme ne zaman yatacak? KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatar? İşte merak edilen soruların yanıtları…