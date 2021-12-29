Bu hafta sonu sınav var mı? AÖF final sınavı ne zaman? soruları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin (AÖF) güz dönemi final sınavı için geri sayım başladı. Sınavlara hazırlıklarını sürdüren öğrenciler heyecan içinde sınav tarihini araştırıyor. Öte yandan sınavların online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı da en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, bu hafta sonu sınav var mı? AÖF final sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 açıköğretim üniversite sınavı online mı? İşte cevapvlar...

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN, ONLINE MI OLACAK?

AÖF güz dönemi final sınavı 8-9 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada sınavların yüz yüze yapılacağı bildirildi. Akademik takvimde "Sınav tarihleri"nde "Sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ve pandemi durumuna göre değişebilir" ifadelerine yer verildi.