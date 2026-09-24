2026-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin bina ve salon atamalarını tamamlamasıyla adaylar 4 Ekim'de girecekleri sınavın yerini Aday İşlemleri Sistemi'nden öğrenebiliyor. Belgeye 24 Eylül saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşılıyor. Sınav binasına giriş için son saatin ise 10.00 olduğu duyuruldu.