-°C
CANLI YAYIN

2026-KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Adaylar bina ve salon bilgilerini AİS'ten öğrenebiliyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
2026-KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Adaylar bina ve salon bilgilerini AİS'ten öğrenebiliyor

4 Ekim'deki KPSS Ön Lisans sınavına girecek adayların bina ve salonları belirlendi. ÖSYM, sınava giriş belgelerini 24 Eylül saat 10.30'da Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açtı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav yerlerini öğrenebiliyor.

2026-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin bina ve salon atamalarını tamamlamasıyla adaylar 4 Ekim'de girecekleri sınavın yerini Aday İşlemleri Sistemi'nden öğrenebiliyor. Belgeye 24 Eylül saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşılıyor. Sınav binasına giriş için son saatin ise 10.00 olduğu duyuruldu.

ÖSYM, 4 Ekim’deki KPSS Ön Lisans sınavı için adayların bina ve salon atamalarını tamamladı. (Görsel: ÖSYM)ÖSYM, 4 Ekim’deki KPSS Ön Lisans sınavı için adayların bina ve salon atamalarını tamamladı. (Görsel: ÖSYM)

KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM, 2026-KPSS Ön Lisans adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara yerleştirme işlemlerini tamamladı. Adaylar, yer bilgilerini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebiliyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar giriş belgelerine AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabiliyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Adaylar giriş belgelerine AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabiliyor. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

SNAV BİNASINA GİRİŞTE SON SAAT 10.00

Sınav 4 Ekim 2026'da uygulanacak. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle belgede yazan bina ve salon bilgisinin sınav gününden önce kontrol edilmesi, adayların gidecekleri yeri belirlemesi açısından önem taşıyor.

Sınav günü saat 10.00’dan sonra binalara girişe izin verilmeyecek. (Görsel: AA)Sınav günü saat 10.00’dan sonra binalara girişe izin verilmeyecek. (Görsel: AA)

2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV BİLGİLERİ

Konu Bilgi
Sınav tarihi 4 Ekim 2026
Giriş belgesine erişim 24 Eylül 2026, saat 10.30'dan itibaren
Belgenin alınacağı adres ais.osym.gov.tr
Giriş için gereken bilgiler T.C. kimlik numarası ve aday şifresi
Sınav binasına son giriş Saat 10.00

#KPSS Ön Lisans #Ösym
ÖZYES tercihleri bugün başlıyor: Yerleştirmede puan, sıralama ve program koşulları esas alınacak
Sonraki Haber
ÖZYES tercihleri bugün başlıyor: Yerleştirmede puan, sıralama ve program koşulları esas alınacak
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın