2026-KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Adaylar bina ve salon bilgilerini AİS'ten öğrenebiliyor
4 Ekim'deki KPSS Ön Lisans sınavına girecek adayların bina ve salonları belirlendi. ÖSYM, sınava giriş belgelerini 24 Eylül saat 10.30'da Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açtı. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav yerlerini öğrenebiliyor.
2026-KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM'nin bina ve salon atamalarını tamamlamasıyla adaylar 4 Ekim'de girecekleri sınavın yerini Aday İşlemleri Sistemi'nden öğrenebiliyor. Belgeye 24 Eylül saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşılıyor. Sınav binasına giriş için son saatin ise 10.00 olduğu duyuruldu.
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU
ÖSYM, 2026-KPSS Ön Lisans adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara yerleştirme işlemlerini tamamladı. Adaylar, yer bilgilerini gösteren sınava giriş belgesini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebiliyor.
SNAV BİNASINA GİRİŞTE SON SAAT 10.00
Sınav 4 Ekim 2026'da uygulanacak. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle belgede yazan bina ve salon bilgisinin sınav gününden önce kontrol edilmesi, adayların gidecekleri yeri belirlemesi açısından önem taşıyor.
2026-KPSS ÖN LİSANS SINAV BİLGİLERİ
|Konu
|Bilgi
|Sınav tarihi
|4 Ekim 2026
|Giriş belgesine erişim
|24 Eylül 2026, saat 10.30'dan itibaren
|Belgenin alınacağı adres
|ais.osym.gov.tr
|Giriş için gereken bilgiler
|T.C. kimlik numarası ve aday şifresi
|Sınav binasına son giriş
|Saat 10.00