2026 KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! İşte AİS sorgulama ekranı
2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna günler kala adayları ilgilendiren gelişme geldi. ÖSYM, sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, 6 Eylül’deki sınav için hangi bina ve salonda sınava gireceğini AİS üzerinden öğrenebilecek.
2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna kısa süre kala adayların beklediği açıklama geldi. ÖSYM, 6 Eylül 2026'da yapılacak sınavın giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle AİS üzerinden öğrenebilecek.
SINAV GİRİŞ YERLERİ ERİŞİME AÇILDI
Milyonlarca adayın hazırlık yaptığı 2026-KPSS Lisans sınavı öncesinde beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ait sınava giriş belgelerini erişime açtı.
KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava giriş belgesini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden edinebilecek. Belgeye ulaşmak isteyen adayların T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.
Sınava giriş belgeleri 27 Ağustos 2026 tarihinden itibaren erişime açık olacak.
.KPSS LİSANS OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ
2026 KPSS Lisans sınav takvimi de adayların gündeminde yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Aynı gün öğleden sonra Eğitim Bilimleri oturumu yapılacak.
KPSS maratonu bununla sınırlı kalmayacak. Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Böylece adaylar, başvurdukları oturumlara göre eylül ayında farklı tarihlerde sınav heyecanı yaşayacak.