2026 KPSS Lisans sınav yerleri belli oldu! İşte AİS sorgulama ekranı

2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna kısa süre kala adayların beklediği açıklama geldi. ÖSYM, 6 Eylül 2026'da yapılacak sınavın giriş belgelerini erişime açtı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle AİS üzerinden öğrenebilecek.

Milyonlarca adayın hazırlık yaptığı 2026-KPSS Lisans sınavı öncesinde beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ait sınava giriş belgelerini erişime açtı.

.KPSS LİSANS OTURUM TARİHLERİ VE SAATLERİ

2026 KPSS Lisans sınav takvimi de adayların gündeminde yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Aynı gün öğleden sonra Eğitim Bilimleri oturumu yapılacak.

KPSS maratonu bununla sınırlı kalmayacak. Alan Bilgisi oturumları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Böylece adaylar, başvurdukları oturumlara göre eylül ayında farklı tarihlerde sınav heyecanı yaşayacak.