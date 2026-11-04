Kasım ara tatili için geri sayım başladı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline hazırlanırken, MEB’in açıkladığı takvim yeniden gündeme geldi. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Öte yandan İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından öğrenciler ve veliler, 5 Kasım Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor.

Kasım ara tatili için öğrencilerin ve velilerin beklediği tarihler netleşti. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre ilk ara tatil 16 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük tatil yapacak. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle 5 Kasım Perşembe günü okulların tatil edilip edilmeyeceği de merak ediliyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı çalışma takvimine göre ilkokul, ortaokul ve liselerde birinci dönem ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, 14-15 Kasım ve 21-22 Kasım hafta sonlarıyla birlikte toplam 9 gün tatil yapacak. Ara tatilin ardından 23 Kasım Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapılacak.

YARIYIL TATİLİ 25 OCAK'TA BAŞLAYACAK MEB takvimine göre birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem dersleri 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili 8 Mart 2027 Pazartesi ile 12 Mart 2027 Cuma tarihleri arasında yapılacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılı, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.