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İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 başvuruları ne zaman? Şartlar, ödeme ve tüm detaylar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 başvuruları ne zaman? Şartlar, ödeme ve tüm detaylar

İŞKUR Gençlik Programı için 2026-2027 dönemi araştırmaları hız kazandı. Üniversite öğrencilerine eğitimle birlikte iş deneyimi ve gelir desteği sunan programda yeni başvuru takvimi henüz merkezi olarak açıklanmadı. İşte başvuru şartları, ödeme tutarı ve tüm detaylar!

Üniversite eğitimine devam ederken hem çalışma deneyimi kazanmak hem de gelir elde etmek isteyen öğrencilerin gözü İŞKUR Gençlik Programı'na çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde programa ilişkin yeni başvuru tarihleri merak edilirken, şu ana kadar tüm üniversiteleri kapsayan merkezi bir takvim açıklanmadı.

İŞKUR Gençlik Programı devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere sunuluyor. (A Haber Grafik Ekibi)İŞKUR Gençlik Programı devlet üniversitelerinde eğitim gören öğrencilere sunuluyor. (A Haber Grafik Ekibi)

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sürdürürken çalışma deneyimi kazanmasını ve iş gücü piyasasına hazırlanmasını amaçlayan aktif iş gücü programlarından biri.

Program Türkiye İş Kurumu tarafından devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülüyor. Öğrencilere çalışma deneyiminin yanında gelir desteği de sağlanıyor.

Program kapsamında bireysel danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Böylece öğrencilerin yalnızca okul hayatında değil, mezuniyet sonrasında iş hayatına geçiş sürecinde de desteklenmesi hedefleniyor.

Üniversite öğrencileri yeni dönem başvuruları için duyuruları takip ediyor. (A Haber)Üniversite öğrencileri yeni dönem başvuruları için duyuruları takip ediyor. (A Haber)

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi için tüm üniversiteleri kapsayan tek bir başvuru tarihi henüz açıklanmış değil. Başvurular, üniversitelerin belirlenen kontenjanlarına ve yayımladığı ilanlara göre farklı tarihlerde yapılabiliyor.

Bu nedenle öğrencilerin yalnızca merkezi bir tarih beklemek yerine İŞKUR Gençlik Platformu'nu, İŞKUR e-Şube'yi ve öğrenim gördükleri üniversitenin resmi duyurularını düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KİMLERE YÖNELİK?

Programdan devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki örgün eğitim öğrencileri yararlanabiliyor.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise program kapsamında yer almıyor.

Programa başvuracak öğrencilerde belirli eğitim ve gelir şartları aranıyor. (AA)Programa başvuracak öğrencilerde belirli eğitim ve gelir şartları aranıyor. (AA)

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KATILIM ŞARTLARI NELER?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kuruma kayıtlı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
  • Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
  • Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
  • Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
  • Hane gelir şartını sağlamak,
  • Kurum tarafından sunulan aktif iş gücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
  • Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak)

şartları aranır.

Öğrencilerin programa katılabilmesi için hane gelir şartını sağlaması gerekiyor.Öğrencilerin programa katılabilmesi için hane gelir şartını sağlaması gerekiyor.

HANE GELİR ŞARTI NEDİR?

Başvuru tarihinde Adres Kayıt Sistemi'ne göre aynı adreste yaşayan kişilerin gelirleri dikkate alınıyor. Programa başlangıç tarihi esas alınarak ulaşılabilen en yakın dönemde, gelir getirici bir işten elde edilen aylık toplam kazancın asgari ücret tespit komisyonunca belirlenen aylık net asgari ücretin üç katını aşmaması gerekiyor.

Yurt, sığınma evi ve benzeri toplu yaşam alanlarında kalanlar için bu şart aranmıyor. Diğer adres bilgileri bu tür toplu yaşam alanları olanlar ile kimlik bilgileri gizlenen kişiler de hane gelir şartından muaf tutuluyor.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrenciler farklı kampüs faaliyetlerinde görev alabiliyor.İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrenciler farklı kampüs faaliyetlerinde görev alabiliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA HANGİ ALANLARDA GÖREV ALINABİLİR?

Program yalnızca tek bir çalışma alanıyla sınırlı değil. Üniversitelerin ihtiyaçları ve programın kapsamına göre farklı faaliyetlerde görev alınabiliyor. Başlıca faaliyet alanları şöyle:

  • Sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinin desteklenmesi
  • Kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi
  • Sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi
  • Akademik ve idari faaliyetlerin desteklenmesi
  • Toplumsal hizmet ve iş birliği faaliyetlerinin desteklenmesi
  • Öğrenci gelişim ve uyum faaliyetlerinin desteklenmesi
  • Dijital dönüşüm ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi
  • Girişimcilik ekosistemi faaliyetlerinin desteklenmesi

İŞKUR'un güncel tanıtımında programın farklı faaliyet alanlarında uygulanabildiği ve haftada üç güne kadar katılım imkanı sunduğu belirtiliyor.

Program kapsamında öğrencilere iş arama ve finansal okuryazarlık eğitimi veriliyor.Program kapsamında öğrencilere iş arama ve finansal okuryazarlık eğitimi veriliyor.

İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI'NDA HANGİ EĞİTİMLER VERİLİYOR?

Programa katılan öğrencilerin çalışma hayatına daha kolay uyum sağlaması için çeşitli eğitimler düzenleniyor. Bu eğitimler arasında şunlar bulunuyor:

  • İş sağlığı ve güvenliği
  • Bağımlılıkla mücadele
  • İş arama becerilerinin geliştirilmesi
  • İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi
  • Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim
  • Finansal okuryazarlık
  • İŞKUR'un ve ilgili programların tanıtımına yönelik eğitimler
  • Üniversitenin faaliyet alanına göre belirleyebileceği diğer eğitimler

GENÇLİK PROGRAMI'NDA NE KADAR ÖDEME YAPILIYOR?

Programa katılım sağlanan her gün için 2026 yılı kapsamında 1.375 TL cep harçlığı ödeniyor.

İŞKUR'un güncel bilgilendirmesinde de günlük ödeme tutarı 1.375 TL olarak yer alıyor. Program haftada en fazla üç gün uygulanabildiği için aylık gelir, öğrencinin programa katıldığı gün sayısına göre değişiyor

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