İŞKUR Gençlik Programı 2026-2027 başvuruları ne zaman? Şartlar, ödeme ve tüm detaylar
İŞKUR Gençlik Programı için 2026-2027 dönemi araştırmaları hız kazandı. Üniversite öğrencilerine eğitimle birlikte iş deneyimi ve gelir desteği sunan programda yeni başvuru takvimi henüz merkezi olarak açıklanmadı. İşte başvuru şartları, ödeme tutarı ve tüm detaylar!
Üniversite eğitimine devam ederken hem çalışma deneyimi kazanmak hem de gelir elde etmek isteyen öğrencilerin gözü İŞKUR Gençlik Programı'na çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim döneminde programa ilişkin yeni başvuru tarihleri merak edilirken, şu ana kadar tüm üniversiteleri kapsayan merkezi bir takvim açıklanmadı.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?
İŞKUR Gençlik Programı, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sürdürürken çalışma deneyimi kazanmasını ve iş gücü piyasasına hazırlanmasını amaçlayan aktif iş gücü programlarından biri.
Program Türkiye İş Kurumu tarafından devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülüyor. Öğrencilere çalışma deneyiminin yanında gelir desteği de sağlanıyor.
Program kapsamında bireysel danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, öz geçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Böylece öğrencilerin yalnızca okul hayatında değil, mezuniyet sonrasında iş hayatına geçiş sürecinde de desteklenmesi hedefleniyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 eğitim öğretim dönemi için tüm üniversiteleri kapsayan tek bir başvuru tarihi henüz açıklanmış değil. Başvurular, üniversitelerin belirlenen kontenjanlarına ve yayımladığı ilanlara göre farklı tarihlerde yapılabiliyor.
Bu nedenle öğrencilerin yalnızca merkezi bir tarih beklemek yerine İŞKUR Gençlik Platformu'nu, İŞKUR e-Şube'yi ve öğrenim gördükleri üniversitenin resmi duyurularını düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KİMLERE YÖNELİK?
Programdan devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki örgün eğitim öğrencileri yararlanabiliyor.
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise program kapsamında yer almıyor.