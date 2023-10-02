İOKBS burs paraları ne zaman yatacak 2023? Bursluluk paraları ayın kaçında, hangi tarihte yatacak?

İOKBS BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerine sağlanan burs ücreti her ayın 25'ine kadar ödenmiş olur.

İOKBS bursluluk ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanır.