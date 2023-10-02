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İOKBS burs paraları ne zaman yatacak 2023? Bursluluk paraları ayın kaçında, hangi tarihte yatacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 02.10.2023
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İOKBS burs paraları ne zaman yatacak 2023? Bursluluk paraları ayın kaçında, hangi tarihte yatacak?

"İOKBS burs paraları ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılıksız burs alacak. Sonuçlar meb.gov.tr üzerinden öğrenilirken, öğrenciler bursu bir yıl boyunca alacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"İOKBS burs paraları ne zaman yatacak 2023? Bursluluk paraları ayın kaçında, hangi tarihte yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın İOKBS sınavında başarılı olan öğrencilere verdiği burs ücreti, öğrencinin öğrenim gördüğü düzeye göre değişiklik göstermiyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

İOKBS BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

MEB tarafından 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerine sağlanan burs ücreti her ayın 25'ine kadar ödenmiş olur.

İOKBS bursluluk ücretleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ekim ayından itibaren ödenmeye başlanır.

BURSLULUK ÖDENEĞİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Burs ödemelerini PTT aracılığıyla alan öğrenciler, telefonlarından veya bilgisayarlarından PTT canlı destek üzerinden ad, soyad, e-posta ve telefon numarası ile bursun yatıp yatmadığını sorgulayabilirler.

İOKBS BURSLULUK PARASI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bursluluk ücreti alan öğrenciler sorgulama işlemini e-okul VBS üzerinden yapılıyor. T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapılarak sorgulama işlemine başlanıyor.

BURSLULUK ÖDENEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bursluluk sınavına giren ve başarı gösteren ortaokul ile lise öğrencilerine burs desteği veriliyor. Burs ödemeleri, okulların kapalı olduğu aylarda da hesaplara aktarılıyor. 2023 yılında geçerli olacak MEB İOKBS burs ücreti aylık 863 TL olarak belirlendi.

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