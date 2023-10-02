"DGS ek tercih işlemleri 2023 başladı mı? DGS ek tercihler nasıl yapılır, ne zaman bitecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023 DGS ek tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından adayların erişimine açıldı. 29 Eylül'de başlayan DGS ek tercihleriyle birlikte birçok ön lisans mezunu öğrenci, lisans eğitimi alabilmek için üniversite tercihi yapacak. İşte konu hakkında son gelişmeler...