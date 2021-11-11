İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? Son durum...

İBB burs sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde başvurusu sona eren İBB bursu için araştırmalar başladı. Üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Burs hakkında merak edilen detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar..

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Ayrıca, öğrenciler İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.