İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? Son durum...
İBB bursu ne zaman açıklanacak? İBB bursu için başvuru yapan öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. 3 taksit şeklinde verilen burs imkanından yararlanmak isteyen öğrenciler, konu hakkındason açıklamaları yakından takip ediyor. Burs miktarı ve ödemeler ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar...
İBB burs sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde başvurusu sona eren İBB bursu için araştırmalar başladı. Üniversite öğrencilerine yönelik verilen burs ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Burs hakkında merak edilen detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, İBB bursu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar..
İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Ayrıca, öğrenciler İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
İBB BURSU NE KADAR?
İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. İlk taksit 1200 TL, ikinci taksit 1000 TL ve üçüncü taksit ise 1000 TL olarak hesaplara yatırılıyor.
İBB BURSU BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* T.C. vatandaşı olmak
* Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul'da ikamet etmesi
* Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
* Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
* Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
* Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
* Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İBB BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
* Açık öğretimde okuyanlar
* Uzaktan öğretim görenler
* Ücretli değişim programında bulunanlar
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