Geri sayım: KYK bursu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?

KYK bursu ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite öğrencilerinin maddi açıdan desteklenmeleri için veilen burs ve kredi için başvurular alındı. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Konu hakkında detaylar ön plana çıkmaya başladı. Peki, KYK bursu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

KYK BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak, 2020 yılı burs başvuruları 28 Ekim - 8 Kasım 2020 tarihlerinde alınmış sonuçlar 29 gün sonra yani 7 Aralık 2020'de açıklanmıştı. 2021 yılı burs başvuruları ise 10 Kasım'da sona erecek. Buna göre, 2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.