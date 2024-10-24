İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024-2025 İBB burs sonuçları sorgulama
2024-2025 eğitim-öğretim yılı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" ile 100 bin üniversite öğrencisine, 15 bin TL burs vereceğini açıklamıştı. Başvurular, 25 Eylül – 18 Ekim tarihleri arasında tamamlandı. Başvuruların sona ermesiyle birlikte binlerce üniversite öğrencisi, burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bu eğitim desteği, İstanbul’da yaşayan lisans ve ön lisans öğrencilerini kapsıyor. Peki, İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, burs miktarı ne kadar? İşte detaylar...
İBB burs sonuçları henüz açıklanmadı, ancak geçtiğimiz yıllardaki açıklama tarihleri göz önüne alındığında, sonuçların Kasım ayının sonlarına doğru ilan edilmesi bekleniyor. 2023 yılında başvurular 4 Kasım tarihinde sona ermiş, sonuçlar ise 19 Aralık'ta açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir süreç yaşanacağı tahmin ediliyor.
İBB Bursu Ne Kadar?
Bu yıl İBB tarafından öğrencilere verilecek burs miktarı 15.000 TL olarak belirlendi. Burs, iki taksit halinde ödeniyor. Geçtiğimiz yıl ise 75.000 öğrenciye 7.500 TL burs verilmişti. Bu yıl ise İBB, toplamda 100.000 öğrenciye eğitim desteği sağlamayı hedefliyor.
İBB Burs Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
İBB burs sonuçları açıklandığında, başvuru yapan öğrenciler sonuçlarını İstanbul Senin Uygulaması veya gencuniversiteli.ibb.istanbul adresi üzerinden öğrenebilecekler. Sonuç sorgulama ekranında öğrencinin burs alıp almadığı bilgisi yer alacak.
Burs Başvurusu Gerekli Evraklar Nelerdir?
Sabıka kaydı almadığına dair belge
Öğrenci belgesi
Transkript belgesi
Vakıf/özel okullarda okuyan öğrenciler için %100 bursluluk belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Yurtta veya kirada kaldığına dair belge
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge