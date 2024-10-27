28 Ekim Pazartesi okul var mı yok mu, tam gün mü? 28 Ekim’de okullar yarım gün mü olacak?

Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, tatil süresi ve okulların durumu vatandaşlar arasında merak konusu oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yurt genelinde resmi tatil ilan edilmesi, etkinlik hazırlıklarıyla birlikte gündemde öne çıkıyor. 28 Ekim'in yarım gün tatil olması ve okulların açık olup olmayacağı da birçok kişi tarafından sorgulanıyor. İşte Cumhuriyet Bayramı tatili ve okullarda uygulanacak düzenlemelere dair ayrıntılar.

28 Ekim Yarım Gün Tatil: Resmi Kutlamalar Başlıyor

1923 yılında Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte her yıl 29 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti için Ulusal Bayram olarak kabul ediliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlıyor ve 29 Ekim'de tam gün tatil olarak devam ediyor. Bu kapsamda, 28 Ekim Cumartesi günü kamu kurumlarında yarım gün tatil uygulanacak.

Özel sektörde çalışanlar ise 28 Ekim öğleden sonra yarım gün tatil yapabilecek, çalışmaları durumunda bu yarım gün için ek mesai ücreti alma hakkına sahip olacaklar.

Kamu Kurumları 29 Ekim'de Kapalı Olacak

Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesiyle birlikte, 29 Ekim Pazar günü kamu kurumları da kapalı olacak. Bu kapsamda tüm kamu kuruluşları ile noterler, nüfus müdürlükleri, bankalar ve eczaneler gibi kurumlar da bu tarihte hizmet vermeyecek. Sağlık, güvenlik ve acil hizmetleri yürüten kurumlar dışında, kamu kurumlarının faaliyetleri tatil süresince durdurulacak.

Okullar ve Üniversitelerde Tatil Düzenlemeleri

29 Ekim'in bir gün öncesi olan 28 Ekim günü, ilkokul, ortaokul ve liseler için yarım gün tatil olarak belirlendi. Öğleden sonra ders yapılmayacak. Üniversiteler ise kendi ders saatlerine göre uyarlama yaparak, öğrencilerin yarım gün tatilden faydalanmasını sağlayacak. Üniversitelerde sabah ve öğleden sonra ders saatlerine göre tatil uygulamaları değişiklik gösterebilir.

Özel Sektörde Ek Mesai Ücreti Uygulaması

Özel sektörde çalışanlar için de 28 ve 29 Ekim tarihleri, ek mesai ücretiyle değerlendirilebilecek. 28 Ekim öğleden sonra çalışacak olan özel sektör çalışanları, bu saatler için yarım gün ek mesai alabilecekler. 29 Ekim Pazar günü çalışanlar ise tam gün ek mesai ücretinden yararlanabilecek. Bu düzenlemeyle özel sektörde çalışanlar için de Cumhuriyet Bayramı'nın tatil hakları korunmuş olacak.